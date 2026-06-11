Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRIJE POČETKA SP-A

Zadnja prognoza superračunala: Hrvatskoj šanse kao Ekvadoru?!

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: < 1 min
Zadnja prognoza superračunala: Hrvatskoj šanse kao Ekvadoru?!
Fotoreporter Pixsella Igor Kralj dobitnik je priznanja za fotografiju Hrvatskog zbora sportskih novinara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Opta digla prašinu: Hrvatska među 15 favorita, ali za naslov joj daje tek 1,37 posto šanse!

Admiral

Opta je objavila posljednje projekcije za Svjetsko nogometno prvenstvo uoči početka ovaj četvrtak. Hrvatska je među prvih 15 favorita za naslov. "Vatreni" imaju 18,27 posto šanse za četvrtfinale, 8,95 posto za polufinale te 3,82 posto za finale..

Vjerojatnost da Hrvatska osvoji svoj prvi naslov svjetskog prvaka procijenjena je na 1,37 posto. Španjolska je prvi favorit s čak 16,06 posto šanmsi, slijedi Francuska (13,53 posto), Engleska (10,49 posto) pa Argentina (9,58 posto).

Prema projekciji istog pružatelja podataka, Hrvatska će proći u šesnaestinu finala kao drugoplasirana iz skupine L, ali će tamo ispasti od Kolumbije koja ima 44,76 posto šanse za prolazak, a "vatreni" 39,42 posto.

Foto: The Analyst

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: City i Gvardiol blizu dogovora?! 'Vatrenom' su ponudili novi ugovor za ostanak
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: City i Gvardiol blizu dogovora?! 'Vatrenom' su ponudili novi ugovor za ostanak

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Sigurdsson s djevojkom gledao dramu u Zadru. S njom je izmjenjivao nježnosti na Euru
VELIKA LJUBAV

FOTO Sigurdsson s djevojkom gledao dramu u Zadru. S njom je izmjenjivao nježnosti na Euru

Sigurðsson je u Zadru imao i poseban motiv. U gradu ima kuću, a Zadrani su ga nakon velikih uspjeha s hrvatskom rukometnom reprezentacijom dočekali na lijep način
Senzacija u Zadru: Cibona prvak Hrvatske nakon drame u finišu!
PREOKRET U FINALU

Senzacija u Zadru: Cibona prvak Hrvatske nakon drame u finišu!

Cibona je u gostima srušila Zadar i prekinula niz od četiri uzastopna naslova domaćina. 'Vukovi' su bili bolji u uzbudljivoj završnici u kojoj su četiri uzastopne trice u posljednjoj četvrtini odlučile pobjednika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026