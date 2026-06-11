Zadnja prognoza superračunala: Hrvatskoj šanse kao Ekvadoru?!

Opta je objavila posljednje projekcije za Svjetsko nogometno prvenstvo uoči početka ovaj četvrtak. Hrvatska je među prvih 15 favorita za naslov. "Vatreni" imaju 18,27 posto šanse za četvrtfinale, 8,95 posto za polufinale te 3,82 posto za finale..

Vjerojatnost da Hrvatska osvoji svoj prvi naslov svjetskog prvaka procijenjena je na 1,37 posto. Španjolska je prvi favorit s čak 16,06 posto šanmsi, slijedi Francuska (13,53 posto), Engleska (10,49 posto) pa Argentina (9,58 posto).

Prema projekciji istog pružatelja podataka, Hrvatska će proći u šesnaestinu finala kao drugoplasirana iz skupine L, ali će tamo ispasti od Kolumbije koja ima 44,76 posto šanse za prolazak, a "vatreni" 39,42 posto.