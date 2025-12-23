Obavijesti

Zadnji juniorski dani za napad na rekord u režiji Jane Koščak

Piše Fabijan Hrnčić,
Zadnji juniorski dani za napad na rekord u režiji Jane Koščak
Zagreb: Zagreb Meeting, natjecanje u skoku u vis za žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Jana Koščak (19) pokušat će srušiti svjetski juniorski rekord u petoboju na na Silvestarskom mitingu u organizaciji Agrama. Nakon toga slijedi i seniorsko Svjetsko prvenstvo u ožujku

Nova atletska sezona je pred vratima, a prvo veliko natjecanje je Svjetsko dvoransko prvenstvo u poljskom Torunu koje se održava od 20. do 22. ožujka. Neki će prije toga odraditi zimska natjecanja, a Jana Koščak (19) od 1. siječnja ulazi u seniorske vode, gdje se želi dokazati među "velikim curama".

No prije toga će odraditi "posljednji ples" u juniorskoj konkurenciji na Silvestarskom mitingu u organizaciji Agrama. Nakon povratka s priprema u Južnoafričkoj Republici, tamo će pokušati srušiti svjetski juniorski rekord u petoboju. Lovit će 4542 boda, koliko je 2017. na mitingu u Estoniji ostvarila Ukrajinka Alina Šuh. Formalno je prva na ljestvici svih vremena Amerikanka Kendell Williams s 4635 bodova, ali taj rezultat nikad nije označen kao službeni svjetski rekord jer na tom natjecanju nije bilo doping kontrole.

Zagreb: Zagreb Meeting, natjecanje u skoku u vis za žene
Zagreb: Zagreb Meeting, natjecanje u skoku u vis za žene | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Cilj joj je nastupiti i na spomenutom seniorskom Svjetskom prvenstvu, a tu su kvalifikacijska pravila malo drugačija. Ima 14 mjesta, a Svjetska atletska organizacija će 9. siječnja na temelju iskazanih interesa objaviti imena onih koji su se plasirali na Svjetsko prvenstvo na temelju renkinga uz jednu pozivnicu pa ne treba isključiti mogućnost da završi u rukama svjetske juniorske prvakinje. 

