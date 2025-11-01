Obavijesti

Zadrani izgubili kod Budućnosti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zadar: Zadar i Dubrava odigrali utakmicu 5. kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar izgubio od Budućnosti 87-98! Unatoč ravnopravnoj borbi, ključna serija domaćina u završnici osigurala im pobjedu. Mazalin briljirao, ali nedovoljno za slavlje

Košarkaši Zadra u susretu su 5. kola skupine B regionalne ABA lige izgubili na gostovanju kod Budućnosti u Podgorici sa 87-98 (23-22, 26-25, 19-24, 19-27). Lovro Mazalin je sa 23 koša bio najefikasniji kod Zadra, dok je Juwan Morgan sa 18 poena predvodio Budućnost.

Igrači hrvatskog prvaka odigrali su ravnopravan dvoboj protiv favoriziranog domaćina te držali rezultatski priključak sve do sredine posljednje četvrtine, sedam i pol minuta prije kraja bilo je 77-75 za Budućnost. No, onda je uslijedila ključna serija domaćih 9-0 kojom su u 36. minuti prvi put stekli dvoznamenkastu prednost (86-75) koju više nisu ispuštali.

Ovim porazom Zadar je pao na omjer pobjeda i poraza 1-4, dok je Budućnost na 4-1.

