Zagonetna objava Cibone: Bojan Bogdanović vraća se u klub i postaje predsjednik?!

Draženov dom je nakon osam godina okusio europsku košarku, a Cibona je došla na korak od plasmana u grupnu fazu Fibina Eurokupa. Hrvatski velikan slavio je protiv slovačke Prievidze (91-83) i pokazao kako bi ova sezona mogla biti prekretnica nakon godina životarenja i preživljavanja.

Zagreb: A-1 muška Liga za prvaka, polufinale doigravanja, KK Cibona - KK Zadar | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Europska utakmica privukla je brojne košarkaške legende, svoje mjesto na sjedalicama ispunili su Aco Petrović, Marko Tomas, Damjan Rudež, Zoran Planinić, Gordan Giriček, Nikša Prkačin, a potpuno neprimjetno, bez ikakve pompe, baš u svom stilu, u svečanoj loži pojavio se i jedan od najvećih hrvatskih košarkaša.

Bojan Bogdanović (37) je u lipnju, nakon niza ozljeda, zaključio bogatu karijeru. Godinama je u navijačima Cibone tinjala nada da bi se pred kraj karijere mogao vratiti u dres koji ga je lansirao u orbitu, to se neće obistiniti, ali legendarni Babo uskoro bi mogao postati član 'vukova'!

Klub je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj se nalaze Bogdanović i Aco Petrović, mnogi su to protumačili kao jasan znak da se legendarni hrvatski košarkaš vraća u Cibonu, a kako piše Večernji list, klub bi mu uskoro trebao ponuditi funkciju predsjednika.

Nju trenutačno obnaša Brian Lu, predvodnik investitora koji su prije dvije godine došli Pod toranj i obećavali brda i doline, no zbog pola milijuna eura, koliko su uložili za saniranje tekućih troškova, klub je postao njihov taoc. Ipak, posljednjih mjeseci stvari su se pomaknule s mrtve točke, Lu i njegova ekipa su pred odlaskom, a želju da pomogne klubu iskazao je Victor Dodig (59), kanadski Hrvat koji dolazi iz bankarskog sektora i već 11 godina je predsjednik Uprave CIBC banke iz Toronta. Navodno je već i uplatio novac nužan za funkcioniranje kluba, s njim su i složili momčad za novu sezonu.

Zagreb: A1 košarkaška liga, 8. kolo, KK Cibona - KK Borik | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Dodig želi vratiti Cibonu tamo gdje je nekada pripadala, sanirati dugove i omogućiti zdravu budućnost i rast, a u tu se priču uklapa Bogdanović. Kao prepoznatljivo ime u svijetu košarke, klubu bi osigurao veću vidljivost, lakši angažman sponzora i novih igrača. Jednostavno rečeno, upravo je to trebalo Ciboni, netko poput Babe koji će sve odvesti na jednu veću razinu svojim renomeom, autoritetom, karizmom i besprijekornim košarkaškim znanjem koje je stekao u Realu, Feneru i NBA klubovima...

Najbolji je strijelac hrvatske reprezentacije, najviše je od svih Hrvata zabio u NBA ligi. Gdje god je došao, bio je ponajbolji igrač i strijelac, a to su bili sve renomirani klubovi poput Netsa, Pacersa, Jazzera... No, bio je i puno više od toga. Lider, mentor i gospodin bez najmanje mrlje u karijeri, nikada se nije eksponirao niti nametao. U svijetu prepunom pogrešnih vrijednosti, čovjek koji se uvijek isticao manirima i ponašanjem.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Ne treba niti spominjati koliko bi njegov dolazak donio Ciboni. Bio bi to pun pogodak za novi početak hrvatskog diva koji je godinama životario i nekako uspijevao preživjeti. Sada su, vjerujemo, pred njim ljepši dani. I, itekako moguće, s Babom u glavnoj ulozi...