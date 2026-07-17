Zagonetna objava gospođe Livaja: Osvrnula se na kultni monolog Al Pacina iz 1992.

Hajduk je izgubio od Žiline 2-1 u uzvratnoj utakmici prvog pretkola Europske lige, ali je zahvaljujući domaćoj pobjedi od 2-0 prošao dalje. Iako je Hajduk imao 3-0 u ukupnom rezultatu, Žilina je pred kraj dovela utakmicu u nemirne vode i Hajduk je na kraju uspio preživjeti. Marko Livaja u obje utakmice protiv Žiline ušao je tek pred kraj susreta, a mnogi smatraju da sukob njega i trenera Gonzala Garcije nije u potpunosti riješen.

Podsjetimo, Livaja je prvo potjeran sa priprema u Sloveniji jer je odbio trčati kaznene krugove, a zatim ga je u Splitu na treningu dočekala informacija da ih mora odraditi i ispričati se Garciji. On je to odbio i otišao doma, a nakon toga sazvan je hitan sastanak. Na njemu je kapetan Hajduka ipak potpisao disciplinski pravilnik i otrčao kaznene krugove.

- Kad Marko igra, moramo igrati drugačije. Oni su igrali jedan na jedan, davali su sve. Marko je jak, on je osvojio neke duge lopte i duele. Ali pet minuta prije nego što je ušao smo kontrolirali utakmicu, nije bila kaotična utakmica pa smo ga zato ubacili. Više minuta? On radi dobro, radi ono što treba, sretan sam kako je reagirao kako je ušao. To nam treba - rekao je Garcia o Livaji nakon utakmice u Žilini, ali ni jednom ga nije stavio prije 80. minute.

Supruga kapetana Hajduka, Iris Livaja, na svom je Instagramu,nekoliko sati nakon utakmice sa Žilinom objavila isječak iz kultnog filma "Miris Žene" (1992.), to jest, legendaran monolog pukovnika Franka Sladea, kojeg glumi Al Pacino. U monologu se govori o tome tko prodaje obraz, tko se skriva, a tko se bori te se to može protumačiti kao skrivena poruka.

- Koji je vaš moto ovdje. Dečki, cinkate svoje prijatelje iz razreda da spasite vlastitu kožu. Sve manje od toga, spalit ćemo vas na lomači. Pa, gospodo, kada krene po zlu, neki momci bježe, a neki ostaju. Evo Charlieja kako se suočava s vatrom, a tamo je George koji se skriva u tatinom džepu. A što vi radite? Vi ćete nagraditi Georgea, a uništiti Charlieja. Ne znam je li Charliejeva tišina ispravna ili pogrešna, ja nisam ni sudac ni porota, ali vam mogu reći ovo: On nikoga neće prodati da bi kupio svoju budućnost. A to se, prijatelji moji, zove integritet. To se zove hrabrost. E to je ono od čega bi vođa trebao biti napravljen - govor je Al Pacina.

Iris Livaja napisala je na to : "Kakav film"