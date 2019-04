Zagorac je radio kao skladištar, Gavranović priča šest jezika...

Lako, da ne može biti lakše. Sezoni iz snova Dinamo je pridodao i naslov prvaka, jubilarni 20. I to na kakav način. Uskrs nije ni došao, a Dinamo na stolu, uz šunku, mladi luk i kuhana jaja ima i pehar za naslov prvaka.

Pola stoljeća čekali su “modri” proljeće u Europi, čekali su čovjeka koji će im ostvariti snove. I taj je stigao u liku Nenada Bjelice.

- Iduće sezone idemo na Ligu prvaka, bit ćemo moćni - rekao je Bjelica.

Ajde, imajte hrabrosti, pa mu ne vjerujte...

Zagrepčani su pobjedom (1-0) u Koprivnici stigli do drugog uzastopnog naslova prvaka, čak 13. u posljednjih 14 godina. To nije sve, ovo je 20. titula za “modre” otkako je neovisnosti Lijepe naše, a čak 30. u povijesti modroga kluba. I Dinamo će od sljedeće sezone, po uzoru na Real Madrid ili Juventus, iznad grba nositi i treću zvjezdicu. Po jednu za svakih deset naslova. Tako to rade veliki.

Nenad Bjelica konačno si je dao malo oduška, pa poslije utakmice zapjevao u svlačionici sa svojim igračima. I onda krenuo s pričom o budućnosti, pričom u kojoj bi Dinamo sljedeće sezone trebao biti još bolji, još jači. još kvalitetniji.

- Ove godine smo napravili značajan iskorak, ali ne želimo se zaustaviti samo na tome. Nakon ove sezone želimo napraviti još jači Dinamo koji će imati cilj ulaska u Ligu prvaka i da ćemo u tom natjecanju igrati puno bolju rolu nego do sad. Vjerujem da ćemo sljedeću sezonu biti puno uspješniji .

Dinamo već ima sjajnu momčad, na ljeto slijedi tek nadogradnja. Da, možda na tom putu prema “značajnom iskoraku” Bjelica ostane bez nekih važnih igrača (Olmo, Livaković, Ademi, Gojak...), ali Zagrepčani su opet “in”, sada će brojni igrači hrliti u Maksimir. I kod Nenada Bjelice. Kod čovjeka koji zna svoj posao, koji se ne mijenja, te koji niže uspjehe. A kako sada izgleda, Dinamo i Bjelica će još godinama biti dobitna kombinacija...

Dominik Livaković - Pobjede i naslove posvećuje preminulom djedu Vojmilu

Danijel Zagorac - Radio je godinu i pol u skladištu, slagao čokolade i palete.

Petar Stojanović - Riješio se baršunastog auta, proigrao i završio u reprezentaciji Slovenije.

Sadegh Moharrami - Na Instagramu ima 560.000 pratitelja. Dinamo ima 161.000 pratitelja.

Theophile-Catherine - U svlačionici je povučen, većinom sam. No na terenu je kao lav.

Dino Perić - Po New Yorku se šetao, ‘fotkao’ i izlazio na večere u Dinamovoj trenirci.

Mario Musa - Igrao ove sezone u 14 utakmica i u svih 14 Dinamo je pobijedio

Marin Leovac - Bjeličin miljenik za poziciju lijevog beka. Surađivali su zajedno i u bečkoj Austriji

Emir Dilaver - U godinu dana postao lider svlačionice, vođa, njega se itkako sluša.

Marko Lešković - Prije tri godine bio je u reprezentaciji, sad je tek peta opcija za stopera.

Amir Rrahmani - Najveći šaljivac u svlačionici, zadužen za podizanje atmosfere

Nikola Moro - Hajdukovac u dresu Dinama. No igrao kao rođeni dinamovac.

Ivan Šunjić -Trebao je ići u Club Brugge, no u posljednji trenutak je stopirano

Amer Gojak - Eksplodirao! Kod Bjelice postao jedan od najboljih igrača.

Arijan Ademi - Osim naslova prvaka s Dinamom, osvojio je i naslov prvaka u padelu

Mislav Oršić - Zagrebački dečko do Dinama došao preko Južne Koreje i Kine

Damian Kadzior - Najviše problema za komentatore. Prezime se čita “Konđor”

Dani Olmo - Apsolutna zvijezda Dinama! Dani je jedan od najboljih mladih svjetskih igrača, a odlično je naučio hrvatski. Namjerava ostati u klubu i sljedeće sezone!

Lovro Majer - Inicijali kao Luka Modrić, i očekuje se da bude kao on

Izet Hajrović - Modni mačak svlačionice koji govori pet jezika. I ne ide nigdje bez supruge

Mario Šitum - Miljenik Bjelice. Bili su zajedno u Speziji, Lechu i sad Dinamu

Iyayi Atiemwen - Poznatiji po svađama s djevojkama. Na terenu ni približno toliko glasan.

Komnen Andrić - Prvi srpski reprezentativac u Dinamu otkako je HNL.

Bruno Petković - S 13 godina došao prvi put u Dinamo, a cimer mu je bio Šime Vrsaljko

Mario Gavranović - Tečno govori čak šest jezika, talijanski, francuski, njemački, hrvatski, engleski i španjolski... Nije išao u švicarsku vojsku zbog ozljeda

Antonio Marin - Jedan od najvećih talenata, na njemu se očekuje ogromna zarada

Jan Lecjaks - Odigrao jednu utakmicu, baš kao i Gjira, Doumbia i Šemper

Armin Hodžić - Ove sezone odigrao dvije utakmice. Nimalo se ne osjeti njegov odlazak

Mario Budimir - U osam nastupa u HNL-u zabio pet golova i prodao se u Persepolis

Luka Menalo - Došao kao najbolji igrač BIH, a sad završio u Slaven Belupu

Ivan Fiolić - U prvoj utakmici sezone zaigrao svih 90 minuta, pa odjednom nestao

Bojan Knežević - Najpoznatiji po priči da bi mogao zaigrati za reprezentaciju Srbije