Zagreb bez Srne i konkurencije, drugoligaš Dugo Selo i Osijek sanjaju finale i izlazak u Europu

U petak se u porečkoj dvorani Žatika igraju polufinala Kupa Hrvatske za rukometaše. U 17 sati na teren će Osijek i budući prvoligaš Dugo Selo, od 19 Zagreb i Gorica. Finale je u nedjelju u 18 sati (HRT).

Na završnici nema Nexea i Sesveta, pa Zagreb ima lakši put nego inače prema 22. Kupu u nizu, ukupno 31. Zagrebaši će morati bez Zvonimira Srne, koji je napustio riječku bolnicu nakon udarca u grlo prošle nedjelje na utakmici Hrvatske i Luksemburga, ali ni to konkurenciji nije neka nada.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagrebovu je momčad prošlog tjedna preuzeo Andrija Nikolić, pohvatao je konce, koje je pustio iz ruku u studenom, a zanimljivo da je upravo današnjeg protivnika, Goricu, trenirao pet godina. A u Zagreb se vratio iz Dugog Sela, s kojim je izborio ovu završnicu, ali i Premijer ligu. Dugo Selo na putu do Poreča izbacilo je čak četiri prvoligaša: Moslavinu, Dubravu, Spačvu i Poreč. Zadnja dva na papiru su kvalitetniji od Osječana, pa se Dugoselci nadaju da bi mogli do finala, ali i do Europe.

U tom bi slučaju postali prvi drugoligaš u finalu Kupa, nakon Kaštela 2010. Sezonu će na klupi kraju privesti bivši rukometaš, danas mladi i ambiciozni sportski direktor Dominik Mišković, čiji je brat Matej trener Gorice, koja je u polufinalu nakon 20 godina.

Izjave aktera:

Frane Veraja, trener Osijeka:

- Pred nama je sigurno najveća utakmica u zadnjih 20-ak godina. 60 minuta smo udaljeni od izlaska u Europu. U polufinalu nas očekuje prvak 1. lige Sjever. Ekipa Dugog Sela koja je ove godine složila respektabilan roster i koja s pravom dogodine može računati na Ligu za Prvaka. Svakako treba izdvojiti dvojicu igrača, Markušić i Kaleb. Od utakmice s Moslavinom (4 kola prije kraja prvenstva) se aktivno pripremamo za ovu utakmicu. Svi smo zdravi i sigurno ćemo motivirani i spremni dočekati utakmicu karijere. Nadam se da ćemo zadržati nivo igre iz prvenstva i onda se stvarno nemamo čega bojati.

Lovre Frajhaut, igrač Osijeka:

- Utakmica u petak je generacijska prilika svima nama ostvariti nešto što je rukometnom svijetu u Gradu na Dravi dugo vremena strano. Zato mislim da trebamo biti maksimalno fokusirani na sve zadatke koje imamo, probati odigrati bez pritiska, onako za svoj gušt jer mislim da smo tada najjači. Protivnik izrazito kvalitetan, itekako opravdano polufinalist, popunjen imenima respektabilnog rukometnog znanja, ali ne i nepobjediv. Mi svoju šansu vidimo u nekoj zlatnoj sredini između smirenosti i agresivnosti, pa ćemo se tako nastojati i prikazati. Vidimo se u Poreču!

Dominik Mišković, v. d. trenera Dugog Sela:

- Pred nama je jedno od najposebnijih poglavlja u povijesti našeg kluba. Muški rukometni klub Dugo Selo ove sezone ispisuje povijest – plasman u Paket24 Premijer ligu koji je osiguran nekoliko kola prije završetka sezone, a sada smo i među četiri najbolje ekipe Hrvatskog kupa. U godini kada slavimo 70. obljetnicu kluba, ostvarili smo dva povijesna uspjeha, i to na način koji potvrđuje da je naš projekt ozbiljan i sustavan.Ovaj Final Four za nas je nagrada za sav rad i trud koji smo uložili. Na tom smo putu izbacili četiri premijerligaške ekipe i s ponosom možemo reći da smo zasluženo ovdje. U posljednjih nekoliko dana našli smo se u nezgodnoj situaciji jer je došlo do promjene trenera. Dosadašnji trener Andrija Nikolić prihvatio je poziv da se vrati u najtrofejniji klub u Hrvatskoj, u RK Zagreb. Ovim putem Andriji se zahvaljujemo na njegovom radu i trudu u ovom periodu u kojem je bio trener. Svi u Klubu stali smo zajedno i donijeli smo odluku da ja kao sportski direktor privremeno preuzmem našu ekipu i da ju vodim na Final fouru.S Osijekom nas čeka zahtjevna utakmica. Svjesni smo da nismo favoriti, ali nismo ovdje samo da sudjelujemo. Pripremili smo se, znamo svoje kvalitete i želimo se predstaviti u najboljem svjetlu. Ostavit ćemo srce na terenu, jer vjerujemo u ono što radimo i to je ono što nas gura naprijed. Dugo Selo je klub bogate rukometne tradicije, klub koji godinama razvija igrače i doprinosi hrvatskom rukometu. Ova sezona je potvrda da sve to radimo s razlogom i na pravi način i zato ćemo uživati u svakom trenutku ovog Final Foura, ponosni na ono što jesmo i što ćemo tek postati.

Ante Kaleb, igrač Dugog Sela:

- Veliko nam je zadovoljstvo i čast što smo se plasirali na Final Four kupa u Poreču. Kao prvoligaš, sudjelovanje na ovakvom prestižnom turniru predstavlja veliku privilegiju i potvrdu našeg rada i truda. Na početku sezone nisu nam prolazile kroz glavu ovakve ambicije, ali uspjeli smo ostvariti ovaj fantastičan rezultat, na što smo izuzetno ponosni. Veselimo se utakmici u polufinalu protiv Osijeka, iako smatramo da je Osijek blagi favorit zbog višeg ranga natjecanja. Nadamo se da će nam ovo biti samo početak još većih uspjeha te da ćemo uz dobru igru doći do najboljeg rezultata u povijesti Muškog rukometnog kluba Dugo Selo.

Matej Mišković, trener Gorice:

- Pred nama je velika utakmica i veliki izazov! U polufinalu Final Foura Kupa Hrvatske snage ćemo odmjeriti s višestrukim prvakom PPD Zagrebom.Naša ekipa dolazi spremna, motivirana i bez respekta prema imenu protivnika. Svjesni smo kvalitete Zagreba, njihove širine kadra i iskustva u velikim utakmicama, ali vjerujemo u sebe, u našu borbenost, timski duh i energiju kojom smo došli do ove faze natjecanja. Pokušat ćemo odigrati kvalitetnu utakmicu i isprezentirat sebe na najbolji način.

Hrvoje Ceković, igrač Gorice:

- Nakon 20 godina izborili smo Final 4 kupa Hrvatske, jedan veliki uspjeh za klub. U polufinalu smo izvukli Zagreb. Sigurno favorit po kvaliteti, ali pripremit ćemo se najbolje što možemo i pružati što bolju utakmicu zbog nas i gledatelja.”

Andrija Nikolić, trener Zagreba:

- Očekivanja su uvijek velika u rukometnom klubu kao šo je Zagreb. Gorica je dobar klub, i dobra ekipa. Sigurno ih nećemo podcijeniti. Pripremit ćemo se dobro. To je Kup gdje nemate pravo na pogrešku. Ali vjerujem da smo mi favoriti. Tako ćemo se i postaviti i obje utakmice odigrati maksimalno, da taj Kup i osvojimo.

Matej Mandić, igrač Zagreba:

- Pripremamo se, radimo na nekim detaljima. Popravljamo neke stvari s novim trenerom i usvajamo neke njegove zamisli. Dobro ga poznajemo, nije tako davno otišao od nas. Vraćamo taj neki njegov sustav. Nadamo se da će to dobro izgledati. Gorica je jako kvalitetna ekipa. Ove sezone još se nismo susretali s njima, jer su oni bili u Ligi za ostanak, ali sigurno su jedna kvalitetna ekipa s dosta mladih igrača. Mogu tako izdvojiti Jakova Dujića koji je najbolji strijelac Premijer lige i jasno je da moramo obratiti pozornost na njega. Nadamo se da ćemo se dobro pripremiti, ostvariti pobjedu i ući u finale. A onda nakon toga u finalu ne znam koja će nas ekipa čekati, ali moramo biti maksimalno ozbiljni, jer svaka utakmica je važna da vratimo samopouzdanje nakon remija protiv Našica. Nadam se da ćemo ostvariti pobjedu i u finalu i osvojiti prvi trofej. Znamo što on znači ovom klubu.