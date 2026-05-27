Zagreb će imati ponajbolju obranu Europe! Mamić stiže iz Bundeslige, Horvat na klupi

RK Zagreb privodi kraju još jednu sezonu. Prvi je trofej - kup - osvojio prošlog vikenda u Poreču, za drugi treba još manje-više samo odraditi posao. Promjena je što im protivnik u finalu prvenstva neće biti Nexe nego Sesvete, ali samo jedna utakmica trebala bi biti dovoljna da zagrebaši još jednom postanu prvaci Hrvatske.

Bit će to oproštaj kapetana Jakova Gojuna od igračke karijere (dobit će novu ulogu u klubu), ali i još nekih igrača od dresa Zagreba. Luka Lovre Klarica, koji odlazi u Kielce, zbog ozljede je zadnju utakmicu za Zagreb odigrao još u ožujku, odlaze i Kavčič, Przytula, Walczak, Ćavar i još neki. Ljeto će biti prometno jer su promjene nužne, što je potvrdila sezona Lige prvaka. Glavna je vijest promjena na klupi, na koju stiže Hrvoje Horvat, koji je riješio situaciju u Schaffhausenu, s kojim je imao ugovor i za sljedeću sezonu.

Dakle, stižu golman Urh Kastelic, bjeloruski pivot Matvej Barbašinski, hrvatski reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Ćeško, srpski reprezentativac Jovica Nikolić, čovjek za obranu, iskusni Rus Gleb Kalaraš, Manuel Štrlek, a po novome i Marko Mamić, koji završava priču s Leipzigom. Gruzijac Giorgi Tskhovrebadze produljio je ugovor na tri godine, što je dobrodošlo u svjetlu odlaska Klarice. Tijekom zime iz PSG-a je stigao Egipćanin Abdou, a od ljeta 2027. će i Marin Jelinić.

- Bit će dosta dolazaka i odlazaka, značajno će se promijeniti momčad. Ne bih previše o imenima, ali podijelit ću s vama dvije recentne informacije. Giorgi Tskhovrebadze je produljio ugovor s klubom i ostat će u Zagrebu još tri sezone. A druga vijest je dolazak Marka Mamića iz Leipziga, uspjeli smo zaključiti ovaj odličan transfer i on je također potpisao na tri godine. Usudio bih se reći da ćemo uz njega, ali i ostale dolaske, imati jednu od najboljih obrana u Ligi prvaka - rekao je sportski direktor Damir Bičanić, demantiravši pojedine napise o propalom transferu Ćeška.

Konferencija za medije RK Zagreb | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Mi smo bili vrlo jasni i naš stav je poznat. Ne želim se osvrtati na neke portale koji imaju dileme. Mi ih nemamo i Diano Ćeško će od nove sezone biti igrač Zagreba.

Na papiru mnogo jači i širi Zagreb povest će bivši izbornik.

- Hrvoje Horvat će biti glavni trener. Uz njega će biti Tonči Valčić pomoćni trener, Arian Jović ostaje trener golmana. U naš stožer priključit ćemo Jakova Gojuna, koji će postati tehniko momčadi te nam je jako drago i sretni smo što će ostati dio kluba.

Gojun će u petak u Kutiji šibica protiv Sesveta odigrati izvjesno zadnju utakmicu u karijeri.

- Malo me hvataju emocije, bliži se kraj i nije mi lako. Prije svega, sretan sam što mi je klub dao priliku ostati u klubu. Rukomet je dio mog života, ali to uskoro prestaje i moram to prebaciti u glavi. Na novoj poziciji bit ću jako uporan i želim pokazati zašto sam tu. Nisam očekivao da ću igrati do 40. godine, odlazim kao pobjednik i drago mi je što smo u finalu kupa Nexe stavili na mjesto. Imamo poštovanje prema njima, ali smo pokazali da smo gazde u Hrvatskoj. Suigrači su me učinili ponosnima i hvala im na tome. Vjerujem da će u petak biti puno ljudi na tribinama, vidim da se i klub potrudio oko zabavnih aktivnosti za publiku - kaže kapetan uz presjek bogate i trofejne karijere.

- Klubovi za koje sam igrao bili su jako ozbiljni, ali reprezentacija je nešto drugo. Igrao sam u zlatnoj generaciji s Balićem, Metličićem, Džombom i to mi je bilo ispunjenje sna. Mnogo puta smo naše ljude učinili sretnima i to mi je posebno drago."

Je li vam žao što su vas pretvorili u obrambenog specijalista?

- Da sam igrao u napadu, ne bih sigurno igrao do 40. godine jer bih se više potrošio. Fokus na obranu dogodio se kad sam prešao u PSG, gdje je Didier Dinart taman otišao u mirovinu i zamijenio sam ga. Na kraju, nije mi žao što sam igrao samo obranu jer sam bio specijalist za obranu i u tome sam bio taj. Ima u rukometu puno igrača koji su prosječni u oba smjera, a ovako sam u obrani bio dobar."

Što pamtite najviše?

- Ako moram izdvojiti, Svjetsko prvenstvo 2009. u Hrvatskoj. Izgradilo se pet-šest novih dvorana, šteta da smo izgubili zlato. Dodao bih i Olimpijske igre u Londonu, kad vidiš sve te sportaše s kojima dijeliš olimpijsko selo, to je nešto posebno. A još kada medalju osvojiš...

I Boris Dvoršek oprostit će se od klupe, stigao je kao "vatrogasac" uoči drugog dijela sezone zbog problema koji su opet snašli Nenada Šoštarića.

- Želim se zahvaliti klubu koji su mi dali priliku da vodim Zagreb u protekla četiri mjeseca. Znao sam kad sam dolazio, da sam tu do početka lipnja i mogu samo biti ponosan na posao koji smo svi zajedno obavili. Mislim da smo svoju misiju uspješno ispunili i vjerujem da ćemo u petak pobijediti.