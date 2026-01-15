Zagreb doveo dva hrvatska reprezentativca! Glavaš ostaje

Zagreb je dodao gas u zimskoj stanci i, nakon Egipćanina Abdelrahmana Abdoua, koji se već priključio iz PSG-a, dogovorio još dva pojačanja. Od sljedeće sezone dres Zagreba nosit će pivot Zlatko Raužan (23) i lijevi vanjski Diano Neris Ćeško (21), hrvatski reprezentativci, koji će debitirati na Europskom prvenstvu.

Raužan će napraviti željeni iskorak, prepreka nije bila ni što je sa Sesvetama imao ugovor još godinu i pol dana. Za Ćeška su se u Veprinačkoj borili ljetos, ali Izviđač nije popuštao, no nije odustao ni Zagreb, pa će Ćeško svejedno stići, malo kasnije od željenog. Raužan je potpisao do 2029., Ćeško do 2030. godine.

Zagreb: Prijateljska utakmica uoči EHF Europskog prvenstva, Hrvatska - Njemačka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Također, u velike ambicije hrvatskog prvaka, koje će potpomagati najveći ugovor u klupskoj povijesti s kineskom tvrtkom, uklapat će se i dalje Filip Glavaš, koji je prelomio da će ostati unatoč interesu iz Bundeslige. I on je potpisao trogodišnji ugovor.

- Glavaš je produljio ugovor za još tri sezone. Zbog toga smo iznimno sretni i zadovoljni. Filip je, naime, imao i neke ponude iz Bundeslige, ali se odlučio za Zagreb što, između ostalog, govori i o našim ambicijama kao i o povjerenju našeg igrača i hrvatskog reprezentativca prema klubu. Nadalje, jako smo sretni što će od sljedeće sezone novi igrači Zagreba biti hrvatski reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško. Zlatko je na sebe skrenuo pažnju još lani, a ove se sezone definitivno profilirao u odličnog pivota i to na europskoj razini. Diano je, pak, možda i najtalentiraniji lijevi vanjski kojeg Hrvatska ima i siguran sam da će biti veliko pojačanje za nas u sljedećoj sezoni - rekao je sportski direktor Damir Bičanić.

Ranije je Zagreb dogovorio dolazak slovenskog golmana Urha Kastelica, koji je već bio u klubu, a stiže i pivot iz Bjelorusije Matvej Barbašinski.