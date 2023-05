Zagreb ga 'ukrao' ispred Nexea: Filip Glavaš potpisao za PPD!

Prigodno, nakon osvajanja 31. naslova prvaka Hrvatske, PPD Zagreb potvrdio je novo pojačanje za sljedeću sezonu. Hrvatski reprezentativac Filip Glavaš (26) potpisao je trogodišnji ugovor sa zagrebašima.

- Prije svega čestitke Zagrebu na osvojenom trofeju prvaka Hrvatske! To je svakako ostvarenje sna, riječ je o klubu uz čije smo utakmice svi stasali i svakako da će biti zadovoljstvo nositi taj dres idućih sezona - rekao je Glavaš koji će stići iz slovenskog Trebnja.

Iako su i u Nexeu ozbiljno zagrizli za Glavaša, on se odlučio za Zagreb, gdje ga čeka Ivan Čupić. Na desnom krilu Zagreb još ima Filipa Kraljevića i Vladu Matanovića, koji će vjerojatno biti slobodan potražiti novi klub.

- Što se tiče rostera PPD Zagreba i sjajnih igrača koji su tamo, koji su već izgradili svoje velike karijere te i dalje pišu nova poglavlja, sigurno da će biti zadovoljstvo stasati uz njih, nešto i naučiti, ali i parirati im. San je jednog dana ostvariti sve svoje ciljeve i jednog dana biti kao i oni.

Glavaš je na zadnjem Svjetskom prvenstvu ostavio ponajbolji dojam u reprezentaciji, pa je bilo jasno da ga Trebnje neće moći zadržati. U Sloveniju je došao iz Zameta, a igrao je i u Varaždinu.

- Jako sam zadovoljan sa zadnjim godinama svoje karijere. Dugo igram rukomet i evo napokon sam došao zadnjih godina na tu najvišu stepenicu, nastupam za reprezentaciju, a sada evo i potpis za Zagreb u kojem ću igrati u Ligi prvaka i naravno da sam zadovoljan. Puno sam zadnjih godina naučio od Uroša Zormana i ljudi u Trebnju i vjerujem da me i to učinilo igračem kakav danas jesam. Cilj je nastaviti tim tempom. Iskorak u Ligi prvaka je naš primaran cilj za iduću sezonu, vjerujem da ćemo na to biti orijentirani od početka priprema i, moram naglasiti, zaista vjerujem da Zagreb ima kvalitetu da taj iskorak i napravi.

