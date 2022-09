Zagreb ima novog kapetana: Bilo bi lijepo napuniti Arenu...

Premda igramo protiv vrlo kvalitetnog suparnika vjerujem da možemo pobijediti, naglasio je Ivica Obrvan, trener rukometaša PPD Zagreb, uoči utakmice EHF Lige prvaka protiv danskog GOG Gudmea koja se igra u srijedu, u Zagrebu od 20.45 sati.

U zagrebačku Arenu dolaze aktualni danski prvaci, ali unatoč kvalitetnom suparniku u hrvatskom klubu misle kako mogu europsku premijeru začiniti pobjedom.

- Sezonu otvaramo protiv prvaka Danske. Riječ je o izuzetno jakoj ligi, a naš suparnik je u završnici prošle sezone pobijedio super jaki Aalborg. S druge strane, mislim da to je momčad koja pruža mogućnost mojim momcima da napravimo pozitivan rezultat. Moramo dati sve od sebe, svoje atribute pokazati u najboljem mogućem svjetlu. Pripreme za taj susret još uvijek traju, što kroz trening, što kroz video analizu. Ovo je momčad koja nema iskustva igranja u Ligi prvaka i koja se djelomično i promijenila u odnosu na lani. Vidimo svoju šansu i vjerujemo da možemo doći do pozitivnog rezultata. Eventualna pobjeda ili bod značili bi nam jako puno u pitanju samopouzdanja pred nastavak Lige prvaka i razmišljamo isključivo u tom pravcu - rekao je u pripremi za taj susret Lige prvaka trener PPD Zagreb Ivica Obrvan.

Novi kapetan PPD Zagreb je Jakov Gojun koji je na sličnom tragu razmišljanja kao i njegov trener.

- GOG je suparnik po mjeri, ali i za oprez. Ako pogledamo rezultate od prošle godine oni su vrlo zanimljivi. Mi, primjerice, s Aalborgom nismo imali šanse, a oni su ih pobijedili. S druge strane, oni nisu imali šanse s Našicama, a mi smo pobijedili Nexe. Mislim da nam je ovo utakmica po mjeri za otvaranje sezone i velika nam je želja uzeti ta prva dva boda. Što se tiče njihovog stila igre on je tipično skandinavski s puno trke, a to znači da se i mi moramo brzo vraćati. Opet, što se nas samih tiče mislim da se možemo nositi sa svima ako smo fokusirani, u prvom redu na obranu. To smo pokazali protiv Veszprema, kao i lani protiv Kiela, Montpellierea ili Szegeda. Bilo bi lijepo da se Arena napuni - poručio je Gojun prije ogleda protiv Danaca.

