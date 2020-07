Zagreb metropola Lige prvaka!

To nemaju ni London ni Milano, a od sljedeće sezone ćemo to gledati u Zagrebu. Dva kluba u Ligi prvaka imaju još samo Madrid, Istanbul i Manchester!

<p>Tukli su ga potres, poplava, pokorila korona, ali<strong> Zagreb,</strong> kakav je, nije se dao. Prkosno je stajao i trpio sve udarce. Tako i u nogometnom smislu. London, Berlin, Pariz, Barcelona, Milano. Svi oni gledaju u leđa ponosnom Zagrebu koji će od sljedeće sezone imati dva kluba u Ligi prvaka!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Lokomotive u Osijeku</strong></p><p>Sjajnim nastupima u Europskoj ligi prošle sezone, ali i prethodnih godina, <strong>Dinamo </strong>je omogućio HNL-u dva kluba u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Oni su svoje prvo mjesto osigurali praktički još u ožujku, no iza njih je vladao pravi kaos.<strong> Rijeka, Osijek, Hajduk i Lokomotiva </strong>borili su se za drugu poziciju. Hajduk se do posljednjeg kola oprostio, a u završnom pripetavanju Osijek i Lokomotiva su u izravnom dvoboju odlučivali o Ligi prvaka.</p><p>Kako su igrali kroz cijelu sezonu, tako su i završili. Momčad Gorana Tomića je zasluženo pobijedila 2-1 i po drugi put u povijesti kluba osvojila drugo mjesto koje je ovaj put imalo puno veću vrijednost. Kvalifikacije za Ligu prvaka. I to odmah za povijest.</p><p>Susjedi iz Maksimira su im omogućili da se uopće bore za drugo mjesto, a sada će se zajedno družiti u kvalifikacijama istog natjecanja što je raritet za klubove iz istih gradova!</p><p>Zagreb je tako ušao u samu elitu i pridružio se Manchesteru, Istanbulu i Madridu koji također imaju dva kluba u Ligi prvaka. Na listi nema velebnih gradova kao što su Pariz, Barcelona, Berlin, London, ali ponosno stoji ime Zagreba koji se bori s divovima. A što to Zagreb ima, a da ostali nemaju? Ima prkos i nesavladivi hrvatski dišpet. Tukli su ga potres, poplava, korona, ali Zagreb je pravi pobjednik. Sada i u nogometnom smislu.</p><p>Na Atletico Madrid i Real Madrid ne treba trošiti puno riječi jer se bez njih ne može zamisliti Liga prvaka, ali nakon dugo vremena se pojavio i Istanbul. </p><p>Istanbul Bašakšehir, kojeg turski predsjednik Erdogan obožava, je po prvi put u povijesti osvojio tursko prvenstvo te će tako isto po prvi put u povijesti igrati u skupini Lige prvaka. Drugo mjesto osvojio je Trabzonspor, ali čelnici kluba su se malo zaletjeli s trošenjem novca pa to mislili 'zataškati', ali Uefa ih je uhvatila i izbacila iz Europe zbog kršenja financijskog fair-playa.</p><p>Klub se žalio, no mala je vjerojatnost da će ishoditi dozvolu za igranje u Europi. U njihove cipele tako će uskočiti Bešiktaš koji je osvojio treće mjesto u prvenstvo, no zahvaljujući vrećama novca koje su trošili čelnici Trabzona, Domagoj Vida će vidjeti Ligu prvaka. Doduše, zasad samo kvalifikacije jer će Bešiktaš uskočiti u 2. pretkolo gdje se nalaze Dinamo i Lokomotiva, a upravo su Turci mogući protivnici 'lokosima'.</p><p>U toj eliti je i Manchester. Nekoliko sezona unazad, taj grad je, uz London, bio redoviti član biranog društva, ali ove godine se Manchester bori da obrani englesku čast. Manchester City je drugim mjestom u Premier ligi osigurao nastup u Ligi prvaka, a čekao se još United koji je protiv Leicestera u posljednjem kolu slavio 2-0 u borbi za mjesto u Ligi prvaka.</p><p>Dinamo je već odavno upisao hrvatsku metropolu na nogometnu kartu Europe, a posebno u posljednje dvije godine gdje su 'modri' pod Nenadom Bjelicom oduševljavali u Europskoj ligi gdje su došli do osmine finala, a onda i u Ligi prvaka gdje ih je milimetar dijelio od novog europskog proljeća. </p><p>Lokomotiva je ove sezone u HNL-u igrala najljepši i oku najatraktivniji nogomet. Zabijali su puno, ali i primali. No to je odlika 'run and gun' momčadi koje teže uvijek zabiti gol više. I upravo zbog toga su zasluženo izborili kvalifikacije za Ligu prvaka, gdje će, nadamo se, u najboljem svjetlu predstavljati Zagreb kao što to Dinamo radi godinama. </p><h2>Dva kluba u Ligi prvaka, a stadioni u raspadu</h2><p>Sve je to divno i krasno, ali žalosti što takav grad nema normalan stadion za svoje klubove.</p><p>Maksimir je u raspadu već neko vrijeme, a posebno nakon potresa koji ga je oštetio. Pitanje je hoće li Uefa uopće dati licencu Maksimiru za europska natjecanja pa je Dinamo prijavio Rujevicu. Kako će se europske kvalifikacije igrati bez prisustva gledatelja, postoji velika mogućnost da predstavnici <strong>Uefe </strong>malo popuste, pa brojnim klubovima dopuste nastupe na vlastitim stadionima, bez obzira na standarde. Tu bi svakako profitirala <strong>Lokomotiva </strong>koja bi onda mogla i neku dalju fazu natjecanja (osim drugog pretkola) igrati u Kranjčevićevoj ulici, a i Dinamo koji tako ne bi morao seliti na Rujevicu.</p><p>No što će biti s Lokomotivom? Nekoliko važnih igrača je već otišlo, još nekoliko je pred odlaskom i pitanje kakav sastav će Goran Tomić imati na raspolaganju. No i na početku ove sezone čelnici kluba su mu rasprodali pola momčadi, a on je opet složio ekipicu za prste polizati. Nadamo se da će tako biti i sljedećoj, za njih povijesnoj europskoj sezoni.</p><p>Ali znate li što nemaju Milano, London, Pariz, Berlin? E pa ono što ima Zagreb! A to su dva kluba u Ligi prvaka!</p>