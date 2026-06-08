Zagreb organizira spektakl: Dolazi vrh svjetskog ping-ponga

Zagreb će od utorka do nedjelje ponovno biti domaćin stolnoteniskog spektakla WTT Contender Zagreb 2026 koji se održava u Areni gdje će hrvatska publika imati priliku uživo pratiti neka od najvećih imena današnjeg stolnog tenisa.

Prošle godine čak tri od pet naslova završila su u japanskim rukama, no ovogodišnje izdanje donosi još jaču konkurenciju i veći broj igrača iz samog svjetskog vrha.

Kod muškaraca prvi nositelj je Kinez Lin Shidong, trenutačno šesti igrač svijeta i jedan od najuzbudljivijih predstavnika nove generacije kineskog stolnog tenisa. Već je osvojio niz medalja na najvećim natjecanjima, a posebno se ističe srebro s Azijskog prvenstva u pojedinačnoj konkurenciji.

U svjetsku je povijest ušao kao najmlađi svjetski broj 1 u muškoj konkurenciji otkako postoje moderne ITTF/WTT ljestvice, do čega je stigao sa samo 19 godina. Impresivno izgleda i ostatak popisa nositelja.

Foto: IMAGO/IMAGOSPORT

Svih osam nositelja nalazi se među 30 najboljih igrača svijeta. Hrvatski adut Tomislav Pucar (30) drži 28. mjesto na svjetskoj ljestvici, a među favoritima za visok plasman nalaze se i Nijemac Dang Qiu (10.), Kinez Wen Ruibo (11.), Slovenac Darko Jorgić (13.), Kinez Xiang Peng (16.) te iskusni Nijemac Dimitrij Ovtcharov (22.), osvajač brojnih medalja s olimpijskih igara, svjetskih i europskih prvenstava.

Ženski turnir predvodi treća igračica svijeta, Japanka Miwa Harimoto. Tek joj je 17 godina, a već je godinama jedna od najvećih zvijezda svjetskog stolnog tenisa. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu stigla je do polufinala, osvojila je dva srebra na Azijskim igrama 2024., a dosad je slavila na osam WTT turnira različitih kategorija, uključujući jedan Champions i dva Star Contendera.

Posebno impresivno zvuči podatak da se tijekom 2024. godine, sa samo 15 godina, probila među deset najboljih igračica svijeta. Zagreb joj je ostao u lijepom sjećanju jer je prošle godine osvojila naslov u ženskim parovima.

I kod žena svih osam nositeljica dolazi iz svjetskog Top 30. Uz Harimoto, među glavnim favoritkinjama su Zhu Yuling iz Makaa (4.), Kineskinja Chen Yi (6.), Japanke Satsuki Odo (10.) i Hina Hayata (12.) te Egipćanka Hana Goda (20.). Posebnu pozornost privlači upravo Odo, koja se vraća u Zagreb kao dvostruka pobjednica iz 2025. godine. Tada je osvojila pojedinačni naslov, a zajedno s Harimoto bila je najbolja i u konkurenciji ženskih parova.

Lignano Sabbiadoro: Mješoviti parovi u jutarnjem terminu 6. PingPongParkinson Svjetskog prvenstva u stolnom tenisu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska će i ove godine imati respektabilan broj predstavnika. U glavnom ždrijebu muškog turnira nastupit će Tomislav Pucar (28.), Andrej Gaćina (62.), Ivor Ban (107.) i Filip Zeljko (129.), dok će kroz kvalifikacije plasman u glavni turnir pokušati izboriti Borna Petek, Leon Benko, Ivan Hencl, Andrej Mrkić, Gabriel Marjanović i Deni Vale.

- Ove godine je izuzetno jak turnir. Drago mi je da će svi A reprezentativci te naši mladi igrači nastupiti u Zagrebu. To je prilika da zajedno s domaćom publikom pokušaju ostvariti zapažen rezultat, a mladima pruža sjajnu priliku za dokazivanje i stjecanje iskustva u tako jakoj međunarodnoj konkurenciji - istaknuo je izbornik muške reprezentacije Neven Karković.

U ženskoj konkurenciji izravno mjesto u glavnom ždrijebu imaju Lea Rakovac (84.), Hana Arapović (106.) i Ivana Malobabić (120.). Kvalifikacije će igrati Andrea Pavlović, Dora Ćosić, Franka Miškić, Lizett Fazekas i Lana Benko.

- Očekuje nas jedan od jačih zagrebačkih turnira posljednjih godina, iako smo već navikli da Zagreb redovito okuplja vrhunske igrače. Dio djevojaka nastupio je na turnirima u Prištini i Skoplju te vjerujem da dolaze u dobroj formi. S obzirom na snagu konkurencije ne možemo postavljati prevelika rezultatska očekivanja, ali svaka pobjeda na ovakvom turniru predstavlja uspjeh. Najvažnije je igrati hrabro i pokazati kvalitetan stolni tenis pred domaćom publikom - rekao je izbornik ženske reprezentacije Dragutin Šurbek.