Zagreb slavio protiv Tatabánye u Mađarskoj: Obrana izgleda baš moćno, Mamić kao u repki

Rk Zagreb je u prvoj utakmici Fresh Corner Kupa u mađarskoj Tatabanyi pobijedio domaćina 29-26. Odličnu partiju pružili su momci Hrvoja Horvata i ako se po jutru dan poznaje, ovo bi mogla biti jedna jako dobra rukometna sezona pod Sljemenom.

Zagreb je u utakmicu protiv Tatabánye krenuo u 6-0 obrani koja se po potrebi mijenjala u 5-1. Marko Mamić i Gleb Kalaraš su glavne "stijene" Zagrebove obrane, do njih igrali su Tskhovrebadze i Beljavski, a na krilima Glavaš i Igor Karačić. U fazi napada Petar Topić je mijenjao Kalaraša i odlazio na pivota, a Manuel Štrlek je umjesto Mamića odlazio na krilo. Na golu je bio Urh Kastelic. Tako je izgledao Zagrebom udarni sastav koji bi se mogao očekivati u Ligi prvaka.

Foto: Jakov Drobnjak/24sata

I za Zagreb je počelo točno na način kakav navijači žele gledati - sjajna obrana i brza kontra. Mamić je ukrao loptu, Karačić povukao, Beljavski pogodio za 1-0. Prvi dio bio je baš u znaku te obrane koja je jako dobro mijenjala formaciju i stvarala probleme Mađarima. Mamić i Kalaraš bili su čvrsti, krila su bila pokretljiva i Tatabanya nije lako dolazila do golova. Jako često bi brza promjena obrambene formacije iznenadila Mađare koji su ili radili tehničke greške ili pucali iz teških situacija koje je skidao Kastelic.

U 6. minuti prvi je put Mamić otišao na prednjeg igrača, obrana je stala visoko i odmah je rezultiralo ukradenom loptom. Karačić je dodao Glavašu koji je završio akciju. Ubrzo nakon toga sijevnula je nova kontra istog dvojca, a Glavaš je fenomenalno u padu završio kontru. Tako je u 10. minuti bilo 5-3 za Zagreb koji nije puštao vodstvo do poluvremena. Štrlek je zabio jedan gol, ali danas nije bio njegov dan na terenu. Izgubio je jednu loptu, promašio zicer, ali bit će pravi kada krene sezona.

Foto: Jakov Drobnjak/24sata

Krenuo je Hrvoje Horvat i s promjenama, a sjajno je odigrao Jovica Nikolić koji je sjajnom fintom izbacio protivnike i zabio pasivan napad za 12-8. Odlično je u prvom dijelu branio Urh Kastelic kojem je sve bilo lakše uz odličnu i čvrstu obranu. Sjajno su pogađali Glavaš, Karačić, Beljavski i novi pivot Topić. Nakon pola sata Zagreb je vodio 17-14.

Nastavak je krenuo još bolje nego prvi dio. Opet je obrana "štimala", Karalaš je izgledao jako moćno te je sjajnim blokom "poklopio" mađarskog bombardera Richarda Bodu. Horvat je inzistirao da se na njega ide punom snagom i svi su ga slušali, pogotovo Zlatko Raužan koji je postao glavni pivot u nastavku. Zaključao je Bodu, a briljirao u napadu. Zagreb nije popuštao prednost, osovina Karačić - Raužan radila je kao podmazana. Karačić je "trpao" na crtu na sve moguće načine, a Raužan "trpao" u gol.

U 40. minuti je Zagreb otišao na 21-14 upravo nakon gola Raužana, nakon toga dogodio se mali pad i Mađari su vratili s dva gola, ali onda dolazi Filip Glavaš. Prvo se prikrao na crtu i zabio, a onda odmah ukrao loptu i zabio kontru. Pred kraj utakmice došlo je do natezanja između Kalaraša i igrača Tatabánye Baptiste. Baptista je napravio grubi faul, Kalaraš se zaletio na njega pa su svi uletjeli. Došlo je do navlačenja, vikanja pa su obojica dobila crveni karton.

Zagreb je do kraja izdržao, zabio još nekoliko lijepih golova, a na golu je proradio i Haris Suljević. Zagreb je na kraju pobijedio 29-26NYA i u finalu će u petak igrati protiv pobjednika između Celja i Kielcea.

MOL Tatabanya KC: Szekely 6 obrana, Ando 8 obrana; Terjek 2, Mosindi 2, Bodo 5, Damatrin 2, Eles 2, Sztraka, Radriguez, Grigoras 3, Karai 3, Szucs, Vajda, Molnar 6, Zhitnikov 1, Toth

RK Zagreb: Suljević 3 obrane, Kastelic 12 obrana; Topić 3, Tskhovrebadze 1, Štrlek 2, Karačić 3, Dodić 1, Raužan 4, Kalaraš 1, Abdou 1, Nikolić 2, Beljavski 3, Glavaš 5, Sadouski 3, Pavlović, Gavrić, Ćeško, Mamić