Zagreb teško do bodova protiv Sesveta, KTC do boda u Rudama

Nakon reprezentativne pauze rukometaši su se vratili obavezama u klubovima. To znači da se nastavila i Premijer liga. Zagreb i Nexe odigrali su derbije u svojim skupinama i dobro su se namučili da dođu do bodova. Liga B priuštila nam je dvije dramatične utakmice s gotovo identičnim završetkom.

Liga A

Sesvete - Zagreb 25-29

Prva i druga momčad Lige A odigrale su derbi kola pred punom dvoranom u Jelkovcu. Momčad Igora Vorija i dalje je bez ozlijeđenih Ivana Dumenčića i Aleksandra Čaprića, dok Nenad Šoštarić nije mogao voditi Zagreb zbog bolova u leđima. Prvih deset minuta utakmice gledali smo izjednačenu utakmicu, ali nakon toga Zagreb radi odličnu seriju i na odmor odlazi s rezultatom 15-10. Sesvete drugo poluvrijeme otvara bolje i zabija tri gola za redom. Zagreb je ponovno vrlo brzo okrenuo utakmicu u svoju korist i odlazi na nedostižnih 24-17. Sesvećani se nisu predali i pet minuta prije kraja dolaze do tri gola zaostatka, ali Zagreb ipak iskusno privodi utakmicu kraju. Luka Lovre Klarica zabio je sedam golova kod Zagreba, a isto toliko je zabio i mladi Josip Tomić.

Foto: Leon Seferović

Osijek - Moslavina 32-29

Moslavina je bolje otvorila utakmicu, ali Osijek u 13. minuti dolazi do vodstva. Na odmor se otišlo s 12-12, a gol za gol nastavlja se igrati i u drugom poluvremenu. Osijek je u nekoliko navrata imao prednost od tri gola, ali Moslavina je to uspjela izjednačiti. Domaćin je došao do pobjede u posljednje dvije minute kada je napravio seriju 4-1. Karlo Vašarević i Fran Čurić zabili su po šest golova za Osijek, dok je Darko Krndelj zabio 12 golova iz 12 pokušaja za Moslavinu.

Trogir - Varaždin 32-30

Trogir se ponovno pokazao kao jedno od najtežih gostovanja lige. Slavili su Trogirani protiv Varaždina i sada imaju realne šanse za plasman u Ligu za prvaka. Domaćin je u 9. minuti došao do prvog vodstva i više ga nije ispustio do kraja utakmice. Na odmor se odlazi s 18-16. U drugom poluvremenu nekoliko se puta činilo da je Trogir slomio otpor gostiju, ali Varaždin nije odustajao. Trogir je iskusno priveo utakmicu do kraja i došao do važnih bodova. Luka Baković imao je 14 obrana kod Trogirana, dok je Tonči Ivanišević, juniorski reprezentativac koji se vratio nakon ozljede, zabio deset golova. Kod Varaždina Fabijan Grubišić također je zabio deset golova.

Foto: mrk trogir

Gorica - Karlovac 36-25

Bez puno problema slavila je Gorica protiv Karlovca. Goričani su od početka utakmice imali prednost, ali nisu se mogli opustiti ni u jednom trenutku. Karlovac u posljednjih pet minuta prvog poluvremena radi seriju 5-1 i na odmor se odlazi s rezultatom 17-16. Domaćin bolje otvara drugo poluvrijeme i odmah odlazi na prednost od šest razlike. Pokušali su se Karlovčani još jednom približiti, ali domaćin mirno privodi utakmicu kraju. Marin Sorić imao je 12 obrana kod Gorice, a Hrvoje Ceković zabio je osam golova.

Liga B

Metković Mehanika - Ribola Kaštela 29-23

Silvio Ivandija nakon zavidne avanture u Sesvetama sjeo je na klupu Kaštela, ali u savjetničkoj ulozi. Ipak, nije puno pomogao gostima koji su nastavili svoj negativni niz. Metković je bio bolji u dalmatinskom derbiju. Na odmor se otišlo s rezultatom 12-9, a Kaštela je pokazala da može parirati Metkoviću. U drugom poluvremenu Metković dolazi na prednost od šest razlike i Kaštela to više nije mogla stići. Željko Kozina imao je 13 obrana kod Metkovića, dok je 11 golova dao Dario Raguž.

Rudar - KTC 22-22

Gdje igra Rudar tu možemo očekivati pravu dramu. Ovog puta u selo pored Samobora stigao je KTC. Nitko nije očekivao tako dobar otpor Križevčana. Rudar u jednom dijelu utakmice nije zabio gol 13. minuta, a KTC je za to vrijeme zabio sedam golova. Gosti su tako na poluvremenu vodili 14-11. Drugo poluvrijeme obilježile su čvrste obrane, a KTC je u 52. minuti imao prednost 21-17. Do kraja su uspjeli zabiti samo još jedan gol. Lovro Gaća zabio je za 22-22 iz sedmerca. Vladimir Gošić imao je 12 obrana, a kod KTC-a prvo ime je bio Matija Perajica koji je zabio šest golova.

Dubrava - Spačva Vinkovci 26-27

Još jedna dramatična utakmica u Ligi B. Vinkovčani su bolje otvorili utakmicu i poveli 6-0. Dubrava je prvi gol zabila u 7. minuti. Spačva je u jednom trenutku prvog poluvremena imala deset golova prednosti. U drugom poluvremenu gledamo potpuno drugačiju utakmicu. Dubrava je odigrala jedno od najboljih poluvremena ove sezone. U 50. minuti Spačva je imala samo dva gola prednosti. Gosti su ipak izdržali sve nalete i minimalno slavili. Ivan Barbić našao se u gotovo identičnoj situaciji kao Lovro Gaća. Nije imao Barbić mirnu ruku kao Gaća i Dubrava je izgubila.

Poreč - Nexe 23-33

Pune tribine i sjajna atmosfera dočekali su Nexe u Poreču. Nexe nije dozvolio puno iznenađenje. Imali su prednost od početka do kraja. Poreč je uspio tri puta u prvom poluvremenu doći do izjednačenja, ali Nexe je to dobro kontrolirao. Na poluvremenu je rezultat bio 17-15 za Poreč i domaćini su imali nadu. Trajala je ona samo 15 minuta u drugom dijelu. Poreč je u 44. minuti bio na samo pogodak zaostatka. To je bio kraj priče za Poreč. Nexe na kraju slavi s visokih deset razlike. Manuel Štrlek zabio je sedam golova, dok su kod Poreča najbolji bili Arman Ikanović i Nikola Ivanković s po četiri gola.

Momčad 9. kola Premijer lige