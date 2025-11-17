Obavijesti

Sport

Komentari 0
EUROPSKI FENJERAŠ

Zagrebaši s omjerom 0-0-7 pred najtežim ispitom u Areni: 'S njima možemo, pokazali smo...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Zagrebaši s omjerom 0-0-7 pred najtežim ispitom u Areni: 'S njima možemo, pokazali smo...'
Zagreb: Utakmica 10. kola Paket24 Premijer lige, RK Zagreb - RK Bjelin Spačva Vinkovci | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrebaši love čudo protiv prvaka Europe! Nakon sedam poraza, u srijedu ih čeka Magdeburg. Ulaznice besplatne, ali potpora s tribina neprocjenjiva! Hoće li uspjeti iznenaditi

Rukometaši Zagreba nakon sedam nastupa u novoj sezoni Lige prvaka imaju isti broj poraza, a u srijedu će, s početkom u 18.45 sati, u Areni Zagreb ugostiti aktualnog prvaka Europe, njemački Magdeburg. Zagrebaši su prošli tjedan gostovali u Njemačkoj i predstavili se u dobrom izdanju, izgubivši na kraju sa 27-22. No, na poluvremenu je bilo samo 10-9 za Magdeburg za koji je briljirao bivši golman Zagreba Matej Mandić s čak 18 obrana. Europski prvak nakon sedam kola ima maksimalnih 14 bodova.

No, pozicije na ljestvici i neosporna razlika u kvaliteti momčadi ne bi smjeli biti prepreka ljubiteljima rukometa da u srijedu u što većem broju dođu podržati rukometaše Zagreba u lovu na iznenađenje. To mogu učiniti besplatno, ali će morati podići ulaznice na nekoj od mnogobrojnih dostupnih lokacija u Zagrebu (blagajni Arene Zagreb, maloprodajnim mjestima Ine, trgovinama Žabac, u studentskim domovima Stjepan Radić, Ante Starčević i Cvjetno naselje te Intersport dućanima u Arena centru ili u Petrinjskoj ulici).

- Očekivanja su uvijek velika i uvijek je želja pobijediti. Do sada nam to, nažalost, nije pošlo za rukom, ali nadamo se i vjerujemo da bismo to mogli ostvariti u srijedu. Pokazali smo i prošli tjedan u Magdeburgu da možemo igrati s njima, iako, nažalost, nismo uspjeli upisati bodove. Ne preostaje nam ništa drugo nego da nastavimo naporno raditi, trenirati i vjerovati da možemo i moramo bodovno bolje od ovoga gdje smo sada - rekao je trener Zagreba Andrija Nikolić na konferenciji za novinare dva dana uoči novog europskog ispita.

Pridružio mu se i slovenski reprezentativac Alek Kavčič.

- Osjećaji su pomiješani nakon poraza u Magdeburgu. Mislim da imamo čime biti zadovoljni, ali na kraju je to ipak bio poraz. Teško je očekivati u gostima kod prvaka Europe da možeš upisati prve bodove, ali mislim da smo ostavili dobar dojam. U srijedu se nadam što većoj podršci s tribina, to je nešto što nam definitivno treba kako bismo došli do prvih bodova i ja vjerujem da će nas Zagrepčani u velikom broju doći podržati. Njihova pomoć nas je uvijek nosila do nekih dobrih rezultata i vjerujem da će tako biti i ovoga puta - rekao je Kavčič.

Zagreb je u dosadašnjih sedam kola triput bio domaćin i nijednom nije bio ni blizu pobjedi. Barcelona je slavila u Areni sa sedam pogodaka prednosti (25-32), a danski GOG i mađarski Pick Szeged su bili na +5, pa je Kavčič upitan jesu li igrači pod većim pritiskom na domaćem terenu.

- Ne bih se složio da u Areni igramo slabije nego na strani. Istina, malo smo rasterećeniji na gostovanjima, ali nije to opravdanje da pred našom publikom ne pružimo svoj maksimum. Nadam se i vjerujem da će nam se u srijedu sve poklopiti i da ćemo svoj trenutak dočekati protiv prvaka Europe - poručio je slovenski lijevi bek koji je već petu sezonu u momčadi hrvatskog prvaka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
POGLEDAJTE GALERIJU

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP
DEBAKL GATTUSOVE MOMČADI

VIDEO Italija - Norveška 1-4: Sjajne vijesti za Hrvatsku! Erling Haaland i društvo osigurali SP

Ovaj rezultat je dobra vijest i za Hrvatsku jer se naša reprezentacija još uvijek može naći u prvom potu u ždrijebu za SP. Još se moraju poklopiti dvije stvari; Njemačka ne smije pobijediti Slovačku i Hrvatska mora pobijediti Crnu Goru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025