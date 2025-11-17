Zagrebaši s omjerom 0-0-7 pred najtežim ispitom u Areni: 'S njima možemo, pokazali smo...'

Rukometaši Zagreba nakon sedam nastupa u novoj sezoni Lige prvaka imaju isti broj poraza, a u srijedu će, s početkom u 18.45 sati, u Areni Zagreb ugostiti aktualnog prvaka Europe, njemački Magdeburg. Zagrebaši su prošli tjedan gostovali u Njemačkoj i predstavili se u dobrom izdanju, izgubivši na kraju sa 27-22. No, na poluvremenu je bilo samo 10-9 za Magdeburg za koji je briljirao bivši golman Zagreba Matej Mandić s čak 18 obrana. Europski prvak nakon sedam kola ima maksimalnih 14 bodova.

No, pozicije na ljestvici i neosporna razlika u kvaliteti momčadi ne bi smjeli biti prepreka ljubiteljima rukometa da u srijedu u što većem broju dođu podržati rukometaše Zagreba u lovu na iznenađenje. To mogu učiniti besplatno, ali će morati podići ulaznice na nekoj od mnogobrojnih dostupnih lokacija u Zagrebu (blagajni Arene Zagreb, maloprodajnim mjestima Ine, trgovinama Žabac, u studentskim domovima Stjepan Radić, Ante Starčević i Cvjetno naselje te Intersport dućanima u Arena centru ili u Petrinjskoj ulici).

- Očekivanja su uvijek velika i uvijek je želja pobijediti. Do sada nam to, nažalost, nije pošlo za rukom, ali nadamo se i vjerujemo da bismo to mogli ostvariti u srijedu. Pokazali smo i prošli tjedan u Magdeburgu da možemo igrati s njima, iako, nažalost, nismo uspjeli upisati bodove. Ne preostaje nam ništa drugo nego da nastavimo naporno raditi, trenirati i vjerovati da možemo i moramo bodovno bolje od ovoga gdje smo sada - rekao je trener Zagreba Andrija Nikolić na konferenciji za novinare dva dana uoči novog europskog ispita.

Pridružio mu se i slovenski reprezentativac Alek Kavčič.

- Osjećaji su pomiješani nakon poraza u Magdeburgu. Mislim da imamo čime biti zadovoljni, ali na kraju je to ipak bio poraz. Teško je očekivati u gostima kod prvaka Europe da možeš upisati prve bodove, ali mislim da smo ostavili dobar dojam. U srijedu se nadam što većoj podršci s tribina, to je nešto što nam definitivno treba kako bismo došli do prvih bodova i ja vjerujem da će nas Zagrepčani u velikom broju doći podržati. Njihova pomoć nas je uvijek nosila do nekih dobrih rezultata i vjerujem da će tako biti i ovoga puta - rekao je Kavčič.

Zagreb je u dosadašnjih sedam kola triput bio domaćin i nijednom nije bio ni blizu pobjedi. Barcelona je slavila u Areni sa sedam pogodaka prednosti (25-32), a danski GOG i mađarski Pick Szeged su bili na +5, pa je Kavčič upitan jesu li igrači pod većim pritiskom na domaćem terenu.

- Ne bih se složio da u Areni igramo slabije nego na strani. Istina, malo smo rasterećeniji na gostovanjima, ali nije to opravdanje da pred našom publikom ne pružimo svoj maksimum. Nadam se i vjerujem da će nam se u srijedu sve poklopiti i da ćemo svoj trenutak dočekati protiv prvaka Europe - poručio je slovenski lijevi bek koji je već petu sezonu u momčadi hrvatskog prvaka.