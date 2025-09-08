Zagrijavanje kreće već u 16 sati. HNS pripremio bogat sadržaj uoči utakmice protiv Crne Gore

Hrvatska nogometna reprezentacija se nakon godinu dana vraća na Maksimir. Vatreni će od 20.45 sati ugostiti Crnu Goru u 4. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Stadion je rasprodan, reprezentativci će imati gromoglasnu podršku s tribina, a HNS je od poslijepodnevnih sati navijačima pripremio bogat i zanimljiv sadržaj u fan zoni koja će ibit smještena ispod zapadne tribine.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Za sve željne vatrene atmosfere i dobre zabave uoči, tijekom i nakon utakmice protiv Crne Gore (ponedjeljak, 8. rujna u 20:45 sati), HNS je organizirao fan zonu koja će biti smještena ispod zapadne tribine maksimirskog stadiona, a za posjetitelje će biti otvorena od 16:00 sati.

Fan zone su već dobro poznata okupljališta navijača: mjesta na kojima se stvara energija koja se prenosi na tribine i dalje na teren. Posjetitelje očekuje bogat program: navijačke pjesme, interaktivne igre za sve uzraste, druženje, iznenađenja naših partnera te mogućnost kupnje službenih dresova i navijačkih rekvizita.

Navijači na susretu Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dobra vremenska prognoza, važna kvalifikacijska utakmica, Vatreni predvođeni kapetanom Lukom Modrićem i bogata fan zona - ispunjeni su svi preduvjeti za odličnu zabavu na Maksimiru gdje nam se možete pridružiti u ponedjeljak od 16 sati.

Zajedno stvaramo atmosferu jer pravo navijanje počinje puno prije nego što lopta krene s centra!

Stadion Maksimir bit će otvoren za navijače od 18,45 sati. Zbog opsežnih mjera sigurnosti koje će se poduzimati s ciljem onemogućavanja unošenja zabranjenih predmeta i sredstava na prostor stadiona pozivamo navijače da dođu na stadion što ranije (preporuka dva sata prije početka utakmice) te da zauzmu svoja mjesta na stadionu.

Ulaznice

Na dan utakmice na blagajnama stadiona Maksimir neće biti prodaje niti zamjene podataka na ulaznicama za utakmicu Hrvatske i Crne Gore. Sve ulaznice su personalizirane i kao preduvjet za ulazak na stadion potrebno je uz ulaznicu predočiti i važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

Sukladno Uvjetima kupnje ulaznica, osobama kojima se pri nadzoru osobni podaci ne slažu s podacima na ulaznici bit će zapriječen ulaz na stadion, te će im ulaznice biti poništene bez prava na povrat novca, a kako su sukladno zakonskim propisima u prekršaju napominjemo da mogu biti zadržani i predani policiji na nadležni prekršajni postupak.

Zagreb: Fan zona kod stadiona u Maksimiru uz zabavni sadržaj uoči utakmice Hrvatska - Armenija | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Svaka osoba prilikom ulaska na stadion pa do završetka utakmice mora posjedovati ulaznicu i koristiti sjedalo označeno na ulaznici. Sve osobe bez pravovaljane ulaznice kao i osobe zatečene u sektoru/dijelu stadiona za koji ne posjeduju pravovaljanu ulaznicu će zbog počinjenog prekršaja biti udaljene sa stadiona i predane policiji na nadležni prekršajni postupak.

Regulacija prometa

Na dan utakmice u užoj zoni stadiona Maksimir bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjeno prometovanje motornih vozila na parkirališnim prostorima Maksimirske kod Kipa sportaša, na zapadnom parkirališnom prostoru stadiona, te na servisnoj cesti Hitrecove i Budakove prema bazenu i stadionu, kao i na parkiralištima Borongaj i Kennedyjev trg kod Ekonomskog fakulteta, osim za vozila s dozvolom.