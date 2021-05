Ostalo je 29 dana do prve utakmice Europskoga nogometnog prvenstva između Italije i Turske na Olimpicu u Rimu. Pravo vrijeme za nabrijavanje za festival nogometa pred navijačima na koji toliko dugo čekamo.

U petak je tako izašla službena himna Eura koju je potpisao nizozemski DJ Martin Garrix (25), a otpjevao legendarni irski pjevač grupe U2 Paul David Hewson (62), poznatiji kao Bono Vox, uz gitarista Davida Howella Evansa (59), The Edgea.

POGLEDAJTE SPOT ZA HIMNU EURA:

Pjesma se zove "We Are The People", Garrix je njoj počeo raditi tri godine i pozvao članove U2 kad je osjetio da bi to mogao biti njihov stil. Nije vjerovao da će pristati, ali nazvao ga je šest sati nakon što mu je poslao mail i rekao da pristaje.

Pjesmu su snimili u Monaku još prije pandemije korona virusa.

- Morao sam isključiti mikrofon na mobitelu da mogu vrisnuti i opet ga uključiti. U studiju sam se cijelo vrijeme ježio jer je Bono stajao pokraj mene i pjevao pjesmu - kazao je Garrix.

- Uzvik navijača ujedinjuje glazbu i nogomet, a toliko nam je nedostajao u ovoj pandemiji. Ova pjesma dolazi u pravo vrijeme, kad se ljudi ponovno počinju okupljati - rekao je Bono.

U spotu se pojavljuje Jason McAteer, čovjek koji je zabio pobjednički gol za Irsku protiv Nizozemske i odveo je na Svjetsko prvenstvo 2002. Na ovom Euru neće biti Irske, neće biti ni utakmica u Dublinu (iako su se trebale odigrati četiri) zbog restrikcija tamošnje vlade, ali barem će ovako Irci imati važnog sudionika na velikoj smotri.

Službene pjesme Eura

Towe Jaarnek i Peter Jöback - More Than a Game (Švedska 1992.)

Simply Red - We're in This Together (Engleska 1996.)

E-Type - Campione 2000 (Nizozemska/Belgija 2000.)

Nelly Furtado - Força (Portugal 2004.)

Enrique Iglesias - Can You Hear Me (Austrija/Švicarska 2008.)

Oceana - Endless Summer (Poljska/Ukrajina 2012.)

David Guetta i Zara Larsson - This One's for You (Francuska 2016.)