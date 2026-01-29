Obavijesti

REAKCIJE IGRAČA

Zajc o promašenoj šansi: Možda sam trebao bolje pucati i ciljati, Stojković: Dobro smo se držali

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Znali smo kakvi su Skandinavci, idu sto na sat svaku utakmicu. Možemo žaliti za dosta stvari, ali možemo izvući puno dobroga iz ove utakmice. One loše ispraviti i idemo dalje, rekao je Luka Stojković

U utakmici zadnjeg kola Europa lige Dinamo je u danskom Herningu izgubio od Midtjyllanda s 0-2 (0-0), ali je ipak prošao dalje u nokaut fazu zahvaljujući ostalim rezultatima. Strijelci su za Dance postigli Turčin Aral Šimšir (49') i Victor Bak Jensen (74'), dok je Dinamo najbolje šanse imao u 80. minuti, kada je Dion Drena Beljo pogodio stativu, a Miha Zajc nije uspio pospremiti odbijanac.

Upravo su Beljo i Zajc bili među adutima koje je trener Dinama Mario Kovačević odmorio u posljednjem kolu Europske lige. Zajedno su ušli u igru u 60. minuti umjesto Sandra Kulenovića i Marka Solde, a slovenski veznjak izjavio je za Arenu Sport nakon utakmice kako je zadovoljan ishodom, ali ne utakmice već posljednjeg kola EL-a.

- Najbitnije je što smo prošli u doigravanje, to je bio naš cilj. Teški su bili uvjeti, hladno je, teren je bio smrznut i težak, nije se dalo igrati po podu. Morali smo tražiti duge lopte, ali smo primili dva gola. Promašena šansa? Možda sam trebao bolje pucati i gađati ispod pogreške... Bila je teška i brza lopta - rekao je Zajc te otkrio želje za doigravanje...

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige
Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ja bih najradije Bolognu, njoj se nadam, vidjet ćemo što kaže ždrijeb!

Luka Stojković složio se s kolegom iz veznog reda oko teških uvjeta za igru.

- Jako su teški bili uvjeti za igru. Mislim da smo se dobro držali i da smo primili golove iz sitnih grešaka, ali sretni smo jer smo prošli u doigravanje Europske lige. Znali smo kakvi su Skandinavci, idu sto na sat svaku utakmicu. Možemo žaliti za dosta stvari, ali možemo izvući puno dobroga iz ove utakmice. One loše ispraviti i idemo dalje. Želje? Nemam preferencije. Tkogod dođe, maksimalno ćemo se spremiti.

