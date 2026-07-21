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Zajc spasio 'modre' u Thunu: Nema brige za uzvrat, Dinamo je bolja momčad od Švicaraca!
THUN - DNAMO 1-1 Nogometaši Marija Kovačevića nisu se odmah priviknuli na umjetnu travu u Švicarskoj, a domaćin je u nastavku dvaput izbijao loptu s gol-linije
Dinamo je u dvoboju 2. pretkola Lige prvaka remizirao (1-1) kod Thuna. Zagrepčani su u ovih 90 minuta pokazali više od švicarskog prvaka, bili dosta bolja momčad, ali su do remija stigli pogotkom Zajca tek u završnici utakmice. Iskusni Slovenac pogodio je u 86. minuti nakon dodavanja Topića.