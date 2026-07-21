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DINAMOV STRIJELAC

Zajc: Šteta što nismo zabili više toga, ali moramo biti zadovoljni

Piše Josip Tolić,
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Zajc: Šteta što nismo zabili više toga, ali moramo biti zadovoljni
Foto: Kjetil Waber / SPP
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Zajc je spasio Dinamo od poraza u Thunu: nakon šoka i 20 udaraca samo je jedan završio u mreži, ali vrijedan za 1-1 u 86. minuti

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Miha Zajc spasio je dinamovce od poraza na startu sezone, na gostovanju kod Thuna, usprkos 20 udaraca prema golu protivnika (!), zabili su samo jedan, ali vrijedan gol, i to u 86. minuti za konačnih 1-1 nakon što je Brighton Labeau u 20. minuti šokirao "modre" na umjetnoj travi.

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- Moramo biti zadovoljni što smo zabili taj gol i što je završilo neriješeno. Ali sigurno smo mogli više, mogli smo bolji odigrati, pogotovo prvo poluvrijeme. Znali smo da će biti teško, specifičan teren, a i oni su dobra ekipa. U drugom dijelu smo bili bolji, šteta što nismo više toga zabili. Moramo biti zadovoljni s ovih 1-1 - rekao je slovenski veznjak za RTL.

Susret Dinama i Thuna u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka
Foto: Kjetil Waber / SPP

- Znali smo da će biti teško jer je to prva utakmica, bili smo loši na dugim i drugim loptama, nismo ih pokupili i bili smo pod pritiskom. Znali smo na poluvremenu da ne smijemo gubiti glavu, da je to prva utakmica, da budemo mirni. I bili smo mirni, imali smo više šansi, šteta što ih nismo zabili. Moramo biti zadovoljni s ovih 1-1. Još je 90 minuta u Zagrebu i tamo će sve biti drugačije.

Uzvrat je u utorak u 20 sati na Maksimiru. Pobjeda nosi ne samo treće pretkolo Lige prvaka, kao i povoljniji ždrijeb (pobjednik duela Klaksvik - Kauno Žalgiris), već i novu europsku jesen, osiguranu barem ligašku fazu Konferencijske lige. Umjetna trava, kaže Zajc, nije bila ključ slabije igre.

- Umjetna trava je i njima i nama, morali smo se prilagoditi, to nije nikakav izgovor. Prvih 10-15 minuta je to bilo, ali onda znaš što te očekuje. Moramo gledati unaprijed, čeka nas uzvrat.

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