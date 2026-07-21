Zajc je spasio Dinamo od poraza u Thunu: nakon šoka i 20 udaraca samo je jedan završio u mreži, ali vrijedan za 1-1 u 86. minuti
Zajc: Šteta što nismo zabili više toga, ali moramo biti zadovoljni
Miha Zajc spasio je dinamovce od poraza na startu sezone, na gostovanju kod Thuna, usprkos 20 udaraca prema golu protivnika (!), zabili su samo jedan, ali vrijedan gol, i to u 86. minuti za konačnih 1-1 nakon što je Brighton Labeau u 20. minuti šokirao "modre" na umjetnoj travi.
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- Moramo biti zadovoljni što smo zabili taj gol i što je završilo neriješeno. Ali sigurno smo mogli više, mogli smo bolji odigrati, pogotovo prvo poluvrijeme. Znali smo da će biti teško, specifičan teren, a i oni su dobra ekipa. U drugom dijelu smo bili bolji, šteta što nismo više toga zabili. Moramo biti zadovoljni s ovih 1-1 - rekao je slovenski veznjak za RTL.
- Znali smo da će biti teško jer je to prva utakmica, bili smo loši na dugim i drugim loptama, nismo ih pokupili i bili smo pod pritiskom. Znali smo na poluvremenu da ne smijemo gubiti glavu, da je to prva utakmica, da budemo mirni. I bili smo mirni, imali smo više šansi, šteta što ih nismo zabili. Moramo biti zadovoljni s ovih 1-1. Još je 90 minuta u Zagrebu i tamo će sve biti drugačije.
Uzvrat je u utorak u 20 sati na Maksimiru. Pobjeda nosi ne samo treće pretkolo Lige prvaka, kao i povoljniji ždrijeb (pobjednik duela Klaksvik - Kauno Žalgiris), već i novu europsku jesen, osiguranu barem ligašku fazu Konferencijske lige. Umjetna trava, kaže Zajc, nije bila ključ slabije igre.
- Umjetna trava je i njima i nama, morali smo se prilagoditi, to nije nikakav izgovor. Prvih 10-15 minuta je to bilo, ali onda znaš što te očekuje. Moramo gledati unaprijed, čeka nas uzvrat.
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