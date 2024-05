Zajec: Jakirović će ostati dok god budemo vjerovali u njega

Izgledao je umorno i potrošeno, ni blizu kao netko tko je upravo osvojio novi trofej. Turbulentna i teška sezona u kojoj je nekoliko puta bio pred otkazom ostavila je traga na njemu. Na kraju je osvojio dvostruku krunu s Dinamom, ali nekima ni to nije dovoljno te i dalje sumnjaju u njega.

Pokretanje videa... 00:57 Rijeka - Dinamo 1-3: Dominacija 'modrih' za trostruku krunu | Video: 24sata Video

Posljednjih dana u medijima pojavile su se glasine kako će Velimir Zajec na kraju sezone smijeniti Sergeja Jakirovića. Takvo što nema nikakvog smisla, pogotovo jer je Jakir uspio napraviti čudo s Dinamom u sezoni u kojoj su zaostajali za Hajdukom i Rijekom pa i na početku sezone ostali bez Livakovića, Šutala, Ivanušeca... Na kraju je osvojio naslov i Kup, no neki i dalje propitkuju njegov status.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ne znam kakvi su mi planovi za ljeto. Sad ću se posvetiti sebi i nekim mojim odlukama. U idućim danima razgovarati s klupskim čelnicima da vidimo gdje smo i što smo. I dalje imam važeći ugovor s Dinamom, još dvije utakmice. Moram razmisliti što i kako dalje - rekao je Jakirović nakon pobjede protiv Rijeke u finalu Kupa.

A što kaže onaj koji odlučuje o njegovoj sudbini, predsjednik Velimir Zajec?

- Od mene su svi očekivali na početku, nakon nekih loših stvari, da dođe do promjene, no ja sam stao uz trenera i to je normalno. Trener ima našu podršku, ostat će tu dok kad mi budemo vjerovali u njega - rekao je Zajec.

Rijeka: Slavlje Dinama nakon pobjede i osvajanja dvostruke krune | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo bi sljedeće sezone europsku sezonu mogao započeti u play-offu Lige prvaka. To će se dogoditi ako Real Madrid pobijedi Borussiju Dortmund u finalu.

- Vjerujem da tu nećemo stati, da ćemo se pojačati za Europu. Sve ovisi o Realu, nadamo se da će završiti onako kako hoćemo - rekao je Zajec.