Zajec: Nažalost, ova se sjajna generacija Dinama raspada...

Derbi je uvijek derbi, bez obzira na bodovnu razliku i sastave. Svi u njemu daju sve od sebe i, kao uvijek, šanse su 50:50. Ako baš moram prognozirati, reći ću 2-1 za Dinamo. Vjerujem da će Dinamo u nedjelju napraviti veliki korak prema novom naslovu prvaka.

Kazao je to uoči derbija jedna od najvećih Dinamovih legendi Velimir Zajec (67) na predstavljanju njegove biografije “Zeko” u Knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu.

Zajec se dotaknuo i sadašnje generacije Dinama, te kazao da je to sigurno jedna od većih generacija kluba.

- Nažalost, odlaskom Oršića i drugih igrača oni se lagano raspadaju kao sjajna generacija. Tu je i dalje Arijan Ademi, koji je pravi kapetan i lider kluba i sjajan igrač, kao i Bruno Petković, kod kojeg bih volio vidjeti malo više ozbiljnosti, Livaković, koji je odličan golman, i drugi. Napravili su sjajne uspjehe i treba im na tome čestitati. Sigurno će se i njih pamtiti, kao i starije generacije Dinamovih momčadi - dodao je Zajec.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U razgovoru o knjizi Zajec se prisjetio i svojih nogometnih početaka, legendarnih dana iz 1982. godine, ali i direktorskih i trenerskih dana.

- Nedavno sam pročitao da sam i dalje najuspješniji Dinamov trener u Ligi prvaka sa sedam bodova iz tri utakmice. Ali, ja sam uvijek volio direktorski posao, poziciju sportskog direktora, to mi je uvijek bilo draže nego trenerski poziv. Lijepo se sjetiti dana kad smo dovodili Davora Šukera, koji je naš najbolji strijelac, egzekutor svih vremena, ili vraćanja imena Dinamo uz pomoć navijača, kao i našeg Ćire koji je bio poseban. Imao je trenersko znanje, ali i tu lukavu, bosansku stranu kojom nas je stalno motivirao i izvlačio iz nas najbolje. Recimo, s njim sam imao sjajan odnos kao igrač, razgovarali smo otvoreno o svemu tada, svatko je znao do kuda može ići i to se vidjelo te 1982. godine. Recimo, nikad neću zaboraviti kada me na pripremama u Australiji pitao tko je taj debeli s kojim sam bio u liftu. Ja sam mu rekao da je to naš golman, koji će mu, kad se dovede u red, biti prva opcija. I tako je bilo. Marijan Vlak je bio jako važan 1982. godine jer puno toga kreće od dobrog golmana. Vlak je skinuo tada nekoliko kila, i bio je nezamjenjiv - kazao je Zajec, koji od idućeg tjedna kreće u mini turneju po Hrvatskoj u promoviranju svoje knjige.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zasad je objavljeno kako su predviđene promocije u Požegi (1. ožujak u 19h), Pregradi (5. ožujak u 17h), Svetoj Nedelji (7. ožujak u 19h) i Čakovcu (13. ožujak u 19h), na kojima će se knjige moći kupiti po promotivnim cijenama, ali i dobiti Zajecov autogram u knjigu što su mnogi i ove subote tražili nakon promocije.

Najčitaniji članci