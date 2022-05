Zajec otkrio koga priželjkuje za novog izbornika reprezentacije

Izbornik hrvatske nogometne U-21 reprezentacije Igor Bišćan (44) može se pohvaliti velikom igračkom karijerom. U 17-godišnjoj karijeri igrao je devet godina u dva mandata za Dinamo (1995.-2000, 2008.-2012.)., pet godina za Liverpool i dvije za grčki Panathinaikos te skupio 15 nastupa za "vatrene". Isto tako, samo je jedan u nizu Hrvata koji su osvojili i Ligu prvaka zahvaljujući jednom od najvećih preokreta u povijesti nogometa protiv Milana u finalu 2005.

Zanimljivo je da bivšeg trenera Dinama Velimira Zajeca (66) smatrao najzaslužnijim za sve što je napravio u karijeri. Govorio je o njemu na promociji knjige “Zeko - biografija Velimira Zajeca” u ponedjeljak u Gradskom kazalištu Zorin dom u Karlovcu.

- Gospodin Zajec bio je trener Dinama, a prije toga i sportski direktor koji je meni dao samopouzdanje i povjerenje da bih ja mogao pokazati svoj potencijal. Praktički prvu ozbiljnu utakmicu zaigrati u Ligi prvaka nije mala i jednostavna stvar. Sjećam se, vodili smo u poluvremenu 2-1, ali izgledalo je kao da je pitanje trenutka kada ćemo primiti gol. Jardel, sjajni brazilski igrač stvarao nam je puno problema i trener Zajec mi je rekao da se zagrijem. Noge su mi se odsjekle, cijelo poluvrijeme sam trčao gore-dolje, a glavi mi je bilo samo kako ću ja to. Za to vrijeme u poluvremenu je on pitao igrače u svlačionici vjeruju li malom Bišćanu jer on jedini po njemu može zatvoriti Jardela i da on meni vjeruje. Kad jedan čovjek s toliko iskustva i znanja stoji iza tebe, onda ti to diže samopouzdanje, a to je i osnovni preduvjet da pokažeš što stvarno možeš. Pobijedili smo 3-1, tako da je to ispalo jako dobro i moram biti zahvalan gospodinu Zajecu za sve što se poslije toga događalo. Ja imam jako lijepa i pozitivna iskustva iz rada s njim - ispričao je Bišćan.

Isto tako, i Zajec je imao puno toga lijepog reći o njemu.

- Igoru je bilo suđeno da postane nogometaš i vrhunski svjetski trener. To zaslužuje i po svom karakteru, čovjeka takvog karaktera nije baš lagano naći. On je izuzetno častan čovjek, izvrsno odolijeva svim menadžerskim fluktuacijama oko nogometa i on je najpošteniji i najpozvaniji da vodi ove naše mlade. Vjerujem da će on danas-sutra biti izbornik naše državne reprezentacije - kazao je Zajec.

Na promociji su bili i suigrač iz 1982. Stjepan Deverić i Karlovčanin Rajko Janjanin, koji je ostao kratak za naslov 1979. Kasnije su mu ga priznali na sudu, ali nikad nije upisan u službenu statistiku.

Zajec je iskoristio priliku da čestita Dinamu na naslovu prvaka.

- Izuzetno je dobro da postoje četiri kluba, koja su se borila za naslov praktički do kraja. Tu su Osijek, Rijeka, Hajduk i naravno Dinamo. Ni ostali klubovi nisu bili loši, bila je konkurencija jaka. Međutim, Dinamo ima najdužu klupu, najveći broj izvanrednih igrača i zasluženo je osvojio tu titulu i još jednom im čestitam - dodao je Zajec koji je spomenuo i kvalitetu reprezentacije.

- Hrvatska reprezentacija je sjajna, mi imamo niz mladih i kvalitetnih igrača i ne samo mladih, imamo vođu u Modriću, koji je naš kapetan i vođe momčadi. Važno je imati takvog čovjeka. Vjerujem da će Hrvatska dobro proći, vjerujem i u ove mlade igrače, koji dolaze, netko će uvijek iskočiti. Ne bojim se rezultata.

Prva naklada knjige od 1500 primjeraka rasprodana je, izašla je i druga, a može se nabaviti u Bad Blue Boys Fan Shopu u Ilici 37, Rockmark knjižari ispod NSK-a, Muzeju Dražena Petrovića ili na www.zajec5.com.

