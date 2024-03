Zajec: Ne treba nam 100 dana, nismo političari. A kvalitetne ljude u Dinamu nećemo dirati!

Velimir Zajec postao je novi predsjednik Dinama, prvo izašao pred brojnim navijačima pa uz stisnute šake na megafon poručio "Živio Dinamo". A onda se po prvi put otkako je stigao na novu funkciju, u pratnji Dubravka Skendera, pojavio pred medijima. Za to vrijeme Bad Blue Boysi su ispred stadiona slavili i pjevali.

Pokretanje videa... 01:39 Početak skupštine Dinama | Video: 24sata/pixsell

- Zahvaljujem se svima na pratnji, divnim navijačima i ljudima koji su radili da se sve ovo dogodi, da prvi demokratski izbori proteknu u ovakvom tonu. Svi mi novi dolazimo sa svježim idejama, želimo klub dići na još veću razinu, pa da i Dinamov puk bude svime zadovoljan - rekao je Velimir Zajec, pa dodao:

- Ovo je velika pobjeda demokracije, Dinamo je dobio jednu novu grupaciju ljudi koji će se truditi da klub dođe na još više razine, da imamo rezultate kakvi se od nas očekuju. Već u Grčkoj, jako je važno proći PAOK, proći dalje. Ne samo radi prestiža, već radi svih nas, da svi dinamovci budu zadovoljni. Dinamo je nogomet, Dinamo je ljubav, Dinamo je odricanje. Najvažnije je 'mi imamo Dinamo'.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vi ste bili glavni akter i Dinamova "Valentinova" iz 2000. godine.

- Jako su slični događaji, puno je emocija. Ono je bio povratak imena Dinamo koji je bio važan, tad smo se borili protiv uzimanja tog imena, nismo odmah uspjeli, ali smo ga vratili. Dinamo mora biti civilni klub uz jake navijače. Da, ovo je povratak Dinama njegovim korijenima i navijačima, oni su se dugo borili za ovo, to moramo cijeniti. Znam s kojim emocijama oni ulaze u sve svoje borbe, to nam je potrebno, ali moraju čuvati i dignitet kluba, raditi kako do sada. Pa i još bolje. Naš cilj je bio da se sve rješava gospodski, Dinamo je uvijek bio gospodski klub. Naš je cilj da sve bude lijepo, da smo svi zadovoljni.

Treba li vam 100 dana za prve konkretne stvari?

- To je u politici 100 dana, to je puno. Pred nama je Konferencijska liga, borba u HNL-u, imamo ozbiljne protivnike u Rijeci i Hajduku. Treba se boriti za rezultate, igrači igraju dobro, njima je ovo veliki "push", mi smo uz njih. I uz radnu zajednicu, nećemo nikoga dirati. Vjerujem da ćemo pokušati da Dinamo funkcionira kako treba. Ne kažemo da on nije djelovao kvalitetno, ali sve može biti na bolju razinu. Sportski direktor? Moramo ga brzo izabrati, to je možda i najvažnija pozicija u sportskom klubu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ima li trener vašu podršku? I hoćete li prije utakmice sa Slavenom posjetiti igrače, održati im motivacijski govor?

- Apsolutno. Hoću li posjetiti danas igrače? Nisam ni stigao razmišljati o tome, puno se toga događalo, funkcionirao sam na bazi 2-3 sata spavanja. Sigurno da će igrači danas pokazati koliko su dobri, uzet će bodove, ja im ne bih htio smetati u njihovoj rutini. Moraju se pripremati za utakmicu, a druge stvari će doći po sebi. Napravit ćemo analize, vidjeti i financijsko stanje kluba, odmah se pripremati za sljedeću godinu i Ligu prvaka.

Zajec je za kraj dodao:

- Izrazujem želju i pozivamo sve naše oponente, klubove koji su protiv nas, Hajduk i Rijeku na dobru suradnju, jedno sportsko natjecanje na terenu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Riječ je dobio Dubravko Skender, novi potpredsjednik.

- Hvala svima što pratite Dinamo, možda su naše prve rečenice šture, ali obojica smo pod velikim emocijama. Molio bih da budete što se tiče pitanja pozitivni, idemo zaboraviti sve ono što je bilo, rekao sam mi smo došli otvorenog srca i molim vas da to poštujete. Naša nulta točka programa je bila dubinska analiza kluba. Želim pozvati cijelu radnu zajednicu u klubu da nam pomognu, mi nećemo nikoga dirati, svi kvalitetni ljudi imaju svoju budućnosti u Dinamu. I svi skupštinari koji danas nisu glasali za Zajeca, prošlost ostavljamo iza sebe. Svi kvalitetni ljudi ako odgovore na naše otvoreno srce svojim otvorenim srcem su dobrodošli - poručio je Skender.

Velimir Zajec u Dinamu

igrač (1974. - 1984.)

tehnički direktor (travanj 1989. - ljeto 1991.)

*tehnički direktor je ekvivalent sportskom direktoru

sportski direktor (ljeto 1995. - listopad 1996.)

glavni trener (listopad 1998. - travanj 1999.)

sportski direktor (siječanj 2000. - srpanj 2002.)

glavni direktor (srpanj 2000. - srpanj 2002.)

*od srpnja 2000. istodobno je obnašao funkcije glavnog i sportskog direktora

glavni trener (svibanj 2010. - kolovoz 2010.)

predsjednik kluba (od ožujka 2024.)