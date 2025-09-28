Rasprava oko vodećeg gola Hajduka i dalje traje. Pojavio se novi kut kamere koji je dodatno podijelio navijače. Mnogi smatraju da je sudac pogriješio, ali iz novog kuta nije posve jasno
Zaleđe ili ne? Evo što pokazuju različiti kutevi kamere s Poljuda
Jako veliku buru podigao je vodeći gol Hajduka protiv Lokomotive u osmom kolu HNL-a. Mnogi navijači vjeruju kako je gol Ante Rebića trebao biti poništen jer je Marko Livaja prije asistencije bio u zaleđu. Sudac Patrik Pavlešić čekao je da VAR provjeri situaciju, a onda je priznao gol Hajduka. "Bili" su u nastavku zabili još jedan gol i s 2-0 uzeli sva tri boda. Ipak, pojavili su se razni screenshotovi s utakmica te su navijači postali podijeljeni.
Naime, Hajduk je u 18. minuti stigao do gola nakon što je Livaja ubacio, a Rebić "zakucao" loptu u mrežu za svoj prvi gol u bijelom dresu i vodstvo Hajduka. Sporna situacija je pozicija Livaje uz aut-liniju u trenutku u kojem prima loptu. U prijenosu se prikazala pozicija Rebića koji je zabio gol i tu nema govora o zaleđu, ali nisu povučene crte kod primanja Livaje.
Stranica VARcheck je povukla linije na jednoj fotografiji s utakmice i objasnila da se radi o neupitnom zaleđu, Takvog su mišljenja bili i mnogi navijači, a onda se pojavio novi kut kamere iz kojeg nije vidljivo je li Livaja bio u zaleđu. Velika rasprava i dalje traje na društvenim mrežama te će sve biti u zraku dok sudačka komisija ne objavi svoje tumačenje idući tjedan. Naravno, ako se dotakne ove situacije, ali bi to zasigurno trebala s obzirom na to da se podigla velika prašina oko te situacije.
