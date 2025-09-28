Zaleđe ili ne? Evo što pokazuju različiti kutevi kamere s Poljuda

Jako veliku buru podigao je vodeći gol Hajduka protiv Lokomotive u osmom kolu HNL-a. Mnogi navijači vjeruju kako je gol Ante Rebića trebao biti poništen jer je Marko Livaja prije asistencije bio u zaleđu. Sudac Patrik Pavlešić čekao je da VAR provjeri situaciju, a onda je priznao gol Hajduka. "Bili" su u nastavku zabili još jedan gol i s 2-0 uzeli sva tri boda. Ipak, pojavili su se razni screenshotovi s utakmica te su navijači postali podijeljeni.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Naime, Hajduk je u 18. minuti stigao do gola nakon što je Livaja ubacio, a Rebić "zakucao" loptu u mrežu za svoj prvi gol u bijelom dresu i vodstvo Hajduka. Sporna situacija je pozicija Livaje uz aut-liniju u trenutku u kojem prima loptu. U prijenosu se prikazala pozicija Rebića koji je zabio gol i tu nema govora o zaleđu, ali nisu povučene crte kod primanja Livaje.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Stranica VARcheck je povukla linije na jednoj fotografiji s utakmice i objasnila da se radi o neupitnom zaleđu, Takvog su mišljenja bili i mnogi navijači, a onda se pojavio novi kut kamere iz kojeg nije vidljivo je li Livaja bio u zaleđu. Velika rasprava i dalje traje na društvenim mrežama te će sve biti u zraku dok sudačka komisija ne objavi svoje tumačenje idući tjedan. Naravno, ako se dotakne ove situacije, ali bi to zasigurno trebala s obzirom na to da se podigla velika prašina oko te situacije.