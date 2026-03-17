Zaleđe Reala ili ne? Pogledajte koliko su navijači čekali dokaz

Real Madrid razbio City 5-1 i prošao dalje! Vinicius Junior u centru pažnje zbog sporne pozicije, ali SAOT tehnologija ga opravdala. City potopljen na Etihadu

Admiral

Real Madrid je s ukupnih 5-1 deklasirao Manchester City i osigurao prolazak u četvrtfinale Lige prvaka gdje ga vrlo vjerojatno čeka Bayern, no uzvratni dvoboj na Etihadu, koji je završio 2-1 za "kraljevski klub", ostat će upamćen i po sudačkim odlukama. U središtu svih zbivanja bio je Vinicius Junior, čiji su golovi presudili prvaku Engleske, no pitanje regularnosti njegove pozicije lebdjelo je zrakom sve do trenutka kada je Uefina tehnologija ponudila konačan odgovor.

Ključna odluka koja je prethodila potopu Cityja

Momčad Pepa Guardiole ušla je u utakmicu s gotovo nemogućom misijom, morali su nadoknaditi zaostatak od 3-0 iz Madrida. Krenuli su ofenzivno, no sve njihove nade srušene su u samo nekoliko minuta kaosa oko 22. minute. Nakon jedne munjevite kontre Reala, Vinicius se sjurio prema golu i pogodio stativu. Lopta mu se vratila, a njegov ponovljeni udarac prema praznoj mreži na samoj gol-liniji rukom je zaustavio Bernardo Silva.

Pomoćni sudac odmah je podigao zastavicu, signalizirajući zaleđe na početku akcije, što je na trenutak donijelo olakšanje domaćim navijačima. Međutim, uslijedila je duga provjera u VAR sobi. Analizirala se i potencijalna nedozvoljena pozicija i igranje rukom. Na kraju je poluautomatska tehnologija (SAOT) potvrdila da je Brazilac bio u ispravnoj poziciji, nakon čega sudac Clément Turpin nije imao dvojbe: pokazao je na bijelu točku i dodijelio izravni crveni karton Silvi. Vinicius je sigurno realizirao penal za vodstvo koje je praktički zapečatilo sudbinu Cityja.

Tehnologija odagnala sve sumnje

Unatoč VAR odluci, frustracije na Etihadu nisu jenjavale, a svaka iduća akcija u kojoj se Vinicius našao na rubu zaleđa izazivala je negodovanje s tribina. Dvojbu oko te situacije razriješili su gotovo sat vremena kasnije, u 53. minuti utakmice, pri rezultatu 1-1, kada je Uefa tijekom prijenosa odlučila prikazati službenu grafiku koja je analizirala jednu od spornih situacija.

Računalno generirana slika, stvorena pomoću SAOT sustava, pokazala je s milimetarskom preciznošću da je branič Manchester Cityja, Ruben Dias, desnim dijelom tijela, vjerojatno ramenom, bio u liniji s Viniciusom, čime ga je držao u dozvoljenoj poziciji. Ta je vizualizacija djelovala kao konačni dokaz, no ostaje upitno zašto to nisu mogli pokazati puno, puno prije. Liga prvaka to zaslužuje.

"Da se ovo dogodi u Španjolskoj, plakali bi cijelu viječnost", napisao je sudački ekspert portala Eldesmarque Mr. Asubio. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

