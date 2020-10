'Žao mi je što nismo išli po treći gol. Sociedad? Znamo tko su...'

<p>Rijeka je protiv Varaždina slavila 2-1 na Rujevici i tako došla do nova tri boda. Ipak, već u 16. minuti Riječani su gubili 1-0, ali autogolom Stolnika i golom Kulenovića došli su do pobjede i zadovoljili trenera<strong> Simona Rožmana</strong>:</p><p>- Super sam zadovoljan pogotovo jer je jako teško doći u neki ritam nakon ovih pauza, bila je dobra partija, a jedino mi je žao što nismo išli na treći gol. Imali smo dosta prilika, ali na kraju sasvim zasluženo. Hvala navijačima na super podršci i atmosferi. Nova tri boda su tu i sve stoji kako treba - rekao je nakon utakmice<strong> Rožman</strong> pa prokomentirao goste:</p><p>- Varaždin je protiv svih u gornjem dijelu tablice odigrao dobro i hrabro, agresivni su u srednjoj zoni pogotovo, znali smo da ćemo morati dati dva gola u ovoj utakmici već prije. Mislim da smo bili dovoljno mirni i kompaktni, dali smo u pravo vrijeme oba gola tako da je drugo poluvrijeme bilo malo lakše.</p><p>Riječanima sad slijedi borba u Europskoj ligi, a prvi je na redu Sociedad.</p><p>- Sutra ćemo preokrenuti list novoj utakmici, dolazi super iskusna i jaka ekipa iz Španjolske, treći su u La Ligi, to sve stoji. Znamo tko je na drugoj strani, ali mi ćemo dati sve što možemo, uz ove divne navijače možda i napravimo neko iznenađenje - kaže Rožman.</p>