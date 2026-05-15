DRAMA U 1. NL

Zapaprila se borba za putnika u HNL! Rudeš prosuo bodove, ali rivali imaju drugačije probleme

Piše Luka Tunjić,
Susret Rudeša i Jaruna u 25. kolu SuperSport Prve nogometne lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rudeš je i nakon kiksa ostao na vrhu 1. NL, ali konkurencija za ulazak u HNL ne pada samo na igračkom terenu. Lovci na elitni rang muku muče s problemima izvan travnjaka, koji bi im na kraju mogli biti presudniji

Admiral

Potpuno se zakomplicirala borba za prvaka Prve nogometne lige. Dva kola prije kraja čak četiri momčadi imaju matematičke šanse za titulu, a najbolje je pozicioniran Rudeš, koji je na vrhu sa 59 bodova unatoč kiksu u 31. kolu. Zagrebačka momčad u petak je otvorila 31. kolo protiv Cibalije, koja je ostala u igri za naslov pobjedom 3-2 u gostima. Sve je počelo savršeno za domaćina, koji je poveo već u 3. minuti preko Hadzija.

No, Cibalia je brzo poništila zaostatak. U 15. minuti zabija Petar Brlek, a samo pet minuta kasnije za preokret pogađa David Žabec. Vodstvo gostiju iz Vinkovaca povisio je David Bosak u 36. minuti, a nadu domaćinu vratio je Jurica Poldrugač, koji je u 82. minuti iz penala smanjio na 3-2. Ipak, sva tri boda putuju u Vinkovce.

Dva kola prije kraja situacija na tablici potpuno je zapaprena. Rudeš vodi sa 59 bodova iz 31 utakmice, a Cibalia je ovom pobjedom smanjila zaostatak na pet bodova, također iz 31 utakmice. Sesvete imaju priliku spustiti se na svega dva boda zaostatka za liderom 1. NL, ali nose i svoj poseban problem; Zakasnile su sa slanjem zahtjeva za licenciju za HNL, a slične poteškoće imaju i Cibalia te Dugopolje.

Rudeš, pritom, nema nimalo lagan raspored u finišu. U subotu 23. svibnja gostuje kod Dugopolja, koje će ostati u utrci za titulu ako svlada Sesvete. U posljednjem kolu Rudeš će pak ugostiti upravo Sesvete, što bi lako mogla biti utakmica odluke.

