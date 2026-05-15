Zapaprila se borba za putnika u HNL! Rudeš prosuo bodove, ali rivali imaju drugačije probleme

Potpuno se zakomplicirala borba za prvaka Prve nogometne lige. Dva kola prije kraja čak četiri momčadi imaju matematičke šanse za titulu, a najbolje je pozicioniran Rudeš, koji je na vrhu sa 59 bodova unatoč kiksu u 31. kolu. Zagrebačka momčad u petak je otvorila 31. kolo protiv Cibalije, koja je ostala u igri za naslov pobjedom 3-2 u gostima. Sve je počelo savršeno za domaćina, koji je poveo već u 3. minuti preko Hadzija.

No, Cibalia je brzo poništila zaostatak. U 15. minuti zabija Petar Brlek, a samo pet minuta kasnije za preokret pogađa David Žabec. Vodstvo gostiju iz Vinkovaca povisio je David Bosak u 36. minuti, a nadu domaćinu vratio je Jurica Poldrugač, koji je u 82. minuti iz penala smanjio na 3-2. Ipak, sva tri boda putuju u Vinkovce.

Dva kola prije kraja situacija na tablici potpuno je zapaprena. Rudeš vodi sa 59 bodova iz 31 utakmice, a Cibalia je ovom pobjedom smanjila zaostatak na pet bodova, također iz 31 utakmice. Sesvete imaju priliku spustiti se na svega dva boda zaostatka za liderom 1. NL, ali nose i svoj poseban problem; Zakasnile su sa slanjem zahtjeva za licenciju za HNL, a slične poteškoće imaju i Cibalia te Dugopolje.

Rudeš, pritom, nema nimalo lagan raspored u finišu. U subotu 23. svibnja gostuje kod Dugopolja, koje će ostati u utrci za titulu ako svlada Sesvete. U posljednjem kolu Rudeš će pak ugostiti upravo Sesvete, što bi lako mogla biti utakmica odluke.