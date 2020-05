'Zaradila sam tri milijuna kuna, ali nije mi od toga ostalo ništa'

Teniski je svijet u vakuumu, izlaza još nema na vidiku. Malo su svježeg zraka, doduše, pretprošlog tjedna udahnuli tenisači i tenisačice u Hrvatskoj dobivši zeleno svjetlom da se s reketima i torbama vrate u klubove i radna mjesta, no kada će ATP, WTA i ITF opet otvoriti svoja vrata, i dalje je više pitanje za Eurojackpot.

POGLEDAJTE VIDEO: Tenisačica Tereza Mrdeža vježba u izolaciji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mislim da bi mogli u osmom ili devetom mjesecu - po glavni je zgoditak vrlo optimistično krenula Tereza Mrdeža (29).

- Zapravo, bubnula sam, ha-ha, ali nema veze. Treba biti optimističan.

Slažemo se sa svejedno dobro raspoloženom Porečankom, četvrtom hrvatskom i 230. tenisačicom svijeta, pesimizam nikome neće pomoći.

Vojska-režim

- Meni je posebno žao jer bila sam u jako dobroj formi i nikad nisam bolje započela sezonu. No svima je isto, sada imam vremena za neke fizičke stvari na koje prije nisam ni pomišljala. Jedino što mi trenutno nedostaje sparing-partnera, ima nekoliko momaka ovdje u Poreču, pa se snalazim. Je li teniski osjećaj tu i dalje? Uvijek sam samokritična, pa ako me pitate, loše je.

Dobro, pa barem se za medije uljepša realno stanje.

- Dobro, realno je "OK" jer ne može se zaboraviti igrati tenis, tu je uvijek određen broj ponavljanja.

A može li tenisačica izgubiti motivaciju za ponavljanjima odlaska na trening kada zna da ove godine možda uopće neće u zrakoplov i na nekamo turnir?

- Nije mi motivacija problem. Od malih nogu naviknula sam na red, rad i disciplinu, na "vojska-režim". Oduvijek sam disciplinirana. Također, već sam ovo manje-više prošla budući da sam imala dvije operacije, pa sam se već i, primjerice, izučila u kuhanju i kulinarskim vještinama. Vidjet ćemo što će donijeti korona, a ja inače volim izazove. Ako imate koji, slušam, ha, ha.

Nije nam pao istog trenutka, međutim, mnogi su tenisači i tenisačice izvan onog vrha i užih dijelova piramide trenutno u financijskom izazovu. Britanski, Australski i Francuski savez za svoje su već pripremili kofer s milijunima, a ruku su pomoći prvo pružili kolege, pa onda i organizacije. ATP, WTA i ITF u suradnji s najveća četiri turnira skupili su više od šest milijuna dolara za osnivanje Programa pomoći za više od 800 tenisača i tenisačica. Također, u Madridu se igralo virtualno izdanje četvrtog Mastersa sezone, nagradni je fond bio po 150 tisuća eura za muški i ženski turnir i taj je iznos završio u "kasici" za ugrožene. Kako Tereza stoji u tom izazovu?

- Teško mi je jer neće se igrati ni lige diljem Europe, no prilagodit ću se situaciji kakva god bila. Koliko god bilo teško, uvijek se može naći način i mislim da će se već pružiti prilika kako zaraditi nešto. Ja sam dobila već neke ponude, trenersku, ali i igračku. No mislim da će teniske organizacije brinuti o igračima koji su u problemu.

Porečanka, koja je 2015. dohvatila 150. mjesto na ljestvici, od turnirskih je nagrada u karijeri zaradila oko tri milijuna kuna. Na taj iznos, da bi se dobilo realno stanje, treba još odbiti 30-ak posto poreza. Britanka Naomi Broady zaradila je desetak milijuna dolara, pa je svejedno kroz posao tražila novi izvor prihoda. Čak se i osvajač Roland Garrosa u parovima Kevin Krawietz zaposlio u supermarketu. "Zvecka" li vama još štogod u turnirskoj kasici?

Nehumani Thiem

- Nije mi od te zarade ništa ostalo jer sve što se zaradi na tim manjim turnirima, potroši se na smještaj, putovanja, trenera... I treneri trebaju od nečega živjeti, oni ovise o nama, mi o njima, sve to ide u krug. Sada nemamo troškova, ali moramo živjeti od nečega, zar ne? Mislim da svi imaju probleme koji nemaju sponzora ili veliku agenciju iza sebe, a ja nisam imala sreće da me netko prati i sve sam morala sama još od juniorskih dana kada me napustio dobar sponzor nakon četiri godine i prve operacije. No ne zamaram se time, imam svoj mali tim oko sebe, roditelje koji su mi uvijek pomagali, a sada ja trebam njima te gledam svoj cilj. Svi sad imamo ista pitanja iako vjerujem da će mnogi sad odustati od tenisa.

Zato uskače prvi igrač svijeta Novak Đoković koji je kao predsjednik Vijeća igrača predložio osnivanje fonda za pomoć, a ruku pomoći najavile su i sve krovne organizacije da bi skupili minimalno četiri milijuna dolara. Đokovićev je prijedlog da prvih 100 igrača svijeta u singlu i prvih 20 u parovima sudjeluje s uplatama. Naravno, ne ravnomjerno, već bi, primjerice, prva petorica izdvojila po 30.000 dolara. Međutim, treći na svijetu Dominic Thiem kaže - ne dam! "Neka se snalaze, mnogi od njih ne žive profesionalnim životom".

- Svatko tko pročita tu izjavu, vjerojatno će reći da nije humana. No tko zna kroz kakav je život Thiem prošao, kakvo je djetinjstvo imao, je li se njemu pomagalo. Onih prvih 100 nema problema s financijama jer im ne nedostaje ni ptičjeg mlijeka i ne zamaraju se time, dok mi drugi moramo još orati i kopati.

Kako onda Tereza planira rasporediti te poljoprivredne aktivnosti sljedećih mjeseci bez turnira?

- Puno sam toga u životu planirala i ništa nije ispalo kako treba, pa zato idem dan po dan. Ići ću postepeno jer nemoguće je sada ciljati neku formu i tajming. Možda kraj godine bude cilj, tada bi moglo biti zgusnuto s turnirima.

U slučaju da se tada digne teniska rapma, jeste li je istog trena spremni proći?

- Da, odmah sprint! Nema se što čekati, ako se trebamo razboliti, razbolit ćemo se već ovdje kod kuće.

Ako, radije, može bez toga.