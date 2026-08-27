Dinamo ne želi pristati na ove uvjete za Kotarskog. Boban planira sastanak zbog golmana!

Dinamo se nije uspio plasirati u Ligu prvaka i svoj europski put nastavit će u Europskoj ligi. Gotovo svi ističu da Dinamo treba sigurnije prvo rješenje na vratima.

Svi su zazivali ponovni povratak Dominika Livakovića, no on je na kraju završio u Barceloni. Potom se pojavila informacija da bi u Dinamo trebao stići drugi reprezentativni golman Dominik Kotarski.

Davorin Olivari za Sportske novosti piše da će nakon utakmice protiv Istre Zvonimir Boban i sportski sektor podvući će crtu i odlučiti jesu li zadovoljni vratarskom situacijom i ostatkom momčadi. Jedna od glavnih tema bit će Dominik Kotarski.

Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je već odbio početne uvjete Kopenhagena za hrvatskog reprezentativca, no vrata transferu nisu potpuno zatvorena. Ako u Maksimiru zaključe da im treba novo rješenje na golu, Dinamo bi mogao poslati vlastitu protuponudu.

U klubu pritom ne žele ulaziti u veliki financijski rizik. Sportske novosti navode da bi Dinamo Kotarskog doveo isključivo na posudbu uz mogućnost kasnijeg otkupa.

Ključna odluka tako bi mogla pasti upravo nakon prvenstvene utakmice, kada će biti jasnije ide li Dinamo po još jedno veliko ime ili će sezonu nastaviti s postojećim kadrom.