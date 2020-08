'Zaslužio sam Zlatnu loptu. Da je neki drugi igrač na mome mjestu, vjerojatno bi ju i dobio'

Napadaču Bayerna je ovo uvjerljivo najučinkovitija sezona u karijeri, no pitanje je do kada će igrati biti na ovoj razini jer su mu 32 godine, a i sam je svjestan da je ovo bila možda posljednja prilika za Zlatnu loptu...

<p>Da su okolnosti normalne, dvojbe oko <strong>Zlatne lopte </strong>ne bi bilo. <strong>Robert Lewandowski </strong>je trebao biti jedini nogometaš uz Luku Modrića koji je prekinuo vladavinu<strong> Lea Messija i Cristiana Ronald</strong>a. No dodjele ove godine neće biti.</p><p>Razlog? Dakako, pandemija korona virusa i izvanredne okolnosti koje su nastupile u ožujku i zbog kojih su gotovo sve lige stale na tri mjeseca. Nema ni Europskog prvenstva koje se trebalo igrati ovo ljeto, ali Liga prvaka je dovršena, pa je odluka, u najmanju ruku, čudna.</p><p>Samom Messiju i Ronaldu je bilo jasno da će Poljak osvojiti tu nagradu. A zaslužio ju je po baš svim kriterijima. Iza Lewandowskog je najbolja sezona u karijeri i to s 32 godine na leđima. A i sam je svjestan da mu je ovo bila možda i posljednja prilika da se okiti Ballon d'Orom. </p><p>Zabio je nevjerojatnih 55 golova u 46 utakmica, osvojio s Bayern Münchenom Bundesligu, Kup i Ligu prvaka te je još uz to bio najbolji strijelac u navedenim natjecanjima. U Ligi prvaka je zabio čak 15 golova, a samo su mu dva falila da se izjednači s <strong>Cristianom Ronaldom </strong>koji je u jednoj sezoni Lige prvaka zabio 17 golova što je najviše u povijesti.</p><p>Koliko god voljeli Ronalda i Messija, svima je jasno da je Poljaku nanesena teška nepravda. Jedan od najvećih zicera je bio da će Zlatna lopta u njegove ruke, no za sve je kriva korona i čudna odluka France Footballa.</p><p>- Sebi bih uručio Zlatnu loptu. Osvojili smo sve što se moglo osvojiti i bio sam najbolji strijelac u svakom natjecanju. Svaki drugi igrač da je u mojoj poziciji bi dobio tu nagradu - rekao je razočarani Lewandowski koji je na odmoru u Poljskoj. </p><p>Napadaču Bayerna je ovo uvjerljivo najučinkovitija sezona u karijeri, no pitanje je do kada će igrati biti na ovoj razini jer su mu 32 godine, a i sam je svjestan da je ovo bila možda posljednja prilika za Zlatnu loptu.</p><p>To je prvi put od početka dodjeljivanja ove nagrade 1956. kako France Football neće proglasiti najboljeg nogometaša svijeta.</p><p>- Prvi će put Zlatna lopta uzeti predah. Neće biti dodjele u 2020. jer smo nakon detaljne procjene zaključili kako nisu ispunjeni svi uvjeti za to. Ovakvu godinu ne možemo i ne smijemo tretirati kao uobičajenu - rekao je glavni urednik France Footballa <strong>Pascal Ferre </strong>i iznenadio sve, a najviše poljskog napadača.</p>