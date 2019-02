Zašto gol nije priznat?! Ako je i bio faul, nije utjecao na igru...

Hajduk je bio bolji u prvom, Rijeka u drugom poluvremenu, kad se sve zbroji i oduzme dojam je da je remi s Rujevice i najrealniji ishod. Uostalom složili su se s tim i treneri obje momčadi nakon utakmice, Igor Bišćan i Siniša Oreščanin.

Naravno, pod povećalom će ostati onaj jedini sporan detalj, Hamzin gol koji je sudac utakmice Fran Jović poništio zbog prekršaja. Nakon nekoliko puta odgledane snimke nejasno je je li Jović svirao odgurivanje Jaira ili Caktašev 'most' na obrambenom igraču Rijeke, no ni jedan ni drugi detalj, čak i ako ih je Jović pravilno prosudio, nisu utjecali na igru, jer Bradarićev je centaršut visoko preletio sve igrače u kaznenom prostoru i došao do usamljenog Hamze koji je zabio.

Dojam je kako je jednoj jako dobroj utakmici nedostajao samo gol, pa da se obje momčadi do kraja otvore i da svi skupa gledamo još bolji nogomet. Uoči utakmice najavio je trener Hajduka da će se njegova momčad nadigravati i pokušati nametnuti svoj stil igre te zaželio da Rijeka prihvati utakmicu otvorenog garda.

No u prvom dijelu želja mu se nije ispunila, s jedne strane zbog nešto rezerviranijeg ulaska u utakmicu domaće momčadi kojoj je nedostajao i impuls s tribina, a s druge jer se Hajduk nametnuo pas igrom i kombinatorikom, toliko su Splićani dominirali da su pred kraj prvog dijela gledatelji na Rujevici zvižducima pokušavali probuditi nemoćnu Bišćanovu momčad.

Čak i kad bi izgubili loptu, Hajdukovi igrači su poput osica napadali i lako vraćali posjed. Dominaciju Hajduka iz prvog poluvremena nismo u Rijeci vidjeli punih sedam godina, još od kad je Balakov u svojoj zadnjoj utakmici na klupi Hajduka slavio na Kantridi 3-0. Fascinantna je ta sigurnost posjeda, a još više koordiniranost presinga kojim je Oreščaninov Hajduk vraćao posjed lopte, pogotovo jer je ovo manje - više ista momčad koju su imali i Oreščaninovi prethodnici, a pogotovo kad se uzme u obzir da su razliku radili oni najmlađi, Nejašmić i Palaversa u sredini, te Bradarić po boku.

Njih trojica davali su ton i ritam igri u oba smjera, a najbolje se to vidjelo u nastavku utakmice, kada su Palaversu i Bradarića zamijenili Kalik i Fomitschow, a Rijeka počela dominirati i opasno prijetiti danas sjajnom Posavcu.

Igra na kojoj inzistira Oreščanin je jako zahtjevna, troši igrače, pogotovo ako je na drugoj strani jednako kvalitetna suparnik koji zna kako se suprotstaviti takvoj igri. Zbog toga je Hajduk i pao pred kraj utakmice. Svjestan je toga i trener Oreščanin koji je nakon utakmice kazao kako je ovo treće teška utakmica u nizu za njegovu momčad te kako je ovo za njega pozitivan rezultat na kome treba graditi samopouzdanje za dalje.

Nakon dvije uvodne pobjede nad Osijekom i Lokomotivom sigurno su apetiti navijača Hajduka porasli, no bod s Rujevice je i te kako vrijedan za Hajdukove ambicije povratka u konkurenciju za Europu. Budimo realni, malo će se suparnika moći pohvaliti bodovima s Rujevice, pogotovo kad se Rijeka konsolidira. No bez obzira na zadovoljstvo osvojenim bodom, dojam je da je Hajduk lako mogao ostvariti i puni plijen, samo da su dominaciju iz prvog dijela materijalizirali golom...