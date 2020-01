Zašto ih zovemo Kauboji? Zato što su oni tako htjeli. I točka!

Nekad, na spomen riječi kauboj, prva asocijacija bio bi John Wayne. Ajde, možda i Gary Cooper. Barem onim starijima. Danas ta riječ asocira na ponos, čast, snagu. Na finale Europskog prvenstva. Na naše rukometaše. I ne zovemo ih tako jer je to nečiji hir, jer, eto, nemamo bolje riječi. Zovemo ih tako jer je to njihova želja. A tko smo mi da je ne poštujemo...

Sve je počelo još 2003., kada su Balić i društvo postali svjetski prvaci. Kako je nogometašima oduvijek nadimak Vatreni, morao se smisliti i neki za rukometaše. Vatra kao vatra, pa je došlo do pakla, pa ne mogu vatreni, ali ajde onda pakleni. I tako su postali pakleni. No taj nadimak je toliko živcirao rukometaše da su se grozili svaki put kad bi ih netko tako nazvao. Ali baš svaki put.

- Mogu nas zvati kako hoće, ali nikako Pakleni. To nam se nikako ne sviđa i ne volimo kada nas tako nazivaju - istupio je Petar Metličić uoči Svjetskog prvenstva 2009.

Da, baš ih je živcirao taj nadimak. I, kako to obično bude, sjeli su oni najstariji, Balić, Metličić, Dominiković i odlučili smisliti novi. Bilo je tu svakakvih pokušaja, netko je rekao da bi, jer im je Morska vila bila himna, trebali biti Vilenjaci, no i to je otpalo. A onda, a tko drugi, reagirao je Ivano Balić.

- Balić je imao hrpu ideja. Znam samo da smo stvarno bili kao kauboji, svi šareni, pola opreme nismo imali, a u natjecanje smo uletjeli i kroz njega proletjeli kao na konjima. Bio je to pravi kaubojski prepad, kao u filmovima - rekao je Vlado Šola.

Natjecanje je SP 2003. u Portugalu, kad smo uzeli zlato.

- Ivano se toga dosjetio, bilo nam je simpatično jer se na terenu ponašamo kao na Divljem zapadu - rekao je Petar Metličić, jedan od onih koji se odmah složio s idejom.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ostalo je povijest. Na dočeke su počeli dolaziti sa kaubojskim šeširima i za nas su postali Kauboji. Od te 2009. taj će nadimak zauvijek obilježiti naše rukometaše. Dio javnosti nije prihvatio taj nadimak, ima onih koji smatraju da se time vrijeđaju hrvatske vrijednosti, no takvi neka pate na sve što su Kauboji napravili. Ima i onih koji tvrde da kauboji, kako su u doba divljeg zapada zvali čuvare stoke, nemaju veze s Hrvatskom. Točno, no nije ni Jadran prepun barakuda, pa su vaterpolisti za nas bili i ostali naše barakude.

- Mi smo Kauboji jer smo se tako nazvali zbog načina na koji smo osvojili Svjetsko prvenstvo u Portugalu 2003. godine. Mislim da je jako bitno da smo to razjasnili. Dakle, zovite nas Kauboji, a ne Pakleni - rekao je te 2009. Davor Dominiković.

Nakon poraza od Francuza, igračima nije bilo do slavlja, no kako su ih na Trgu Bana Jelačića čekale tisuće navijača, došli su s pravim kaubojskim šeširima. I to je bilo to. Posljednjih 11 godina za nas su Kauboji. Koji jašu prema naslovu europskog prvaka. Ostala je još samo jedna vožnja. Dojahali su na Euro tiho i bez pompe. Sada su na korak od zlata.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

I imaju svog šerifa. Domagoj Duvnjak. Najopakiji kauboj divljeg zapada, pardon Eura. Toliko opak da ga se svi boje. Nešto kao Clint Eastwood u "Dobar, loš, zao". Samo, on, nije dobar, on je najbolji. I kad imate takvog kapetana, nema straha. Strah je za slabiće. A takvih nema među Kaubojima.

I, stoga, dečki, odvozite još tu zadnju vožnju. I otiđite u besmrtnost. A kapetane, vama ćemo reći da nam je bila čast gledati vas sve ove utakmice. Baš čast. Jer, vi ste ponos Hrvatske. Domagoj Duvnjak. Kako je rekao jedan navijač, ima tolika muda da može sjediti na njima.

Živjeli, Kauboji.

