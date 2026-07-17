Zašto je Olmo tako spreman: 'Posti, a tajna je u dječjoj kašici'

Španjolska je sjajnom igrom neutralizirala francuske "zvijeri" u napadu i zasluženo prošla u finale Svjetskog prvenstva. "Furija" cijelo prvenstvo igra kao momčad, kao jedno i zato sada ima priliku podići "božicu". Nitko se ne ističe, nitko ne glumata zvijezde i svi predano rade. Tihi motor Španjolske ovaj Mundijal je Dani Olmo koji povezuje redove, stvara šanse, a asistencijom Pedru Porru donio je potvrdu pobjede nad Francuzima.

Njegov nutricionist, Javier Fernández, za Diario As otkrio je kako se Olmo pripremao za Svjetsko prvenstvo te kako je uspio dovesti tijelo do savršenstva. Ima snage u svim trenucima utakmice, prava je radilica, a uz trening, svemu tome doprinosi i prehrana.

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- Analiziramo krvnu sliku igrača i na temelju toga osmišljavamo sezonu. Ove godine, s Danijem, sve smo usmjerili prema Svjetskom prvenstvu. Ali nisam samo ja, imajte na umu! Ostatak njegove momčadi i njegova obitelj ga podržavaju; to je ključno.- započeo je Fernandez.

Jedna od najvećih promjena u režimu Danija Olma bilo je gotovo potpuno izbacivanje glutena iz prehrane. Njegov nutricionist objašnjava da gluten nisu u potpunosti eliminirali, ali su ga sveli na minimum zbog mogućeg upalnog učinka na organizam. Smatra da takav pristup može smanjiti rizik od ozljeda i ubrzati oporavak mišića. Sličan način prehrane posljednjih su godina prihvatili i brojni vrhunski sportaši, među kojima su Dani Carvajal, Lionel Messi, Ivan Rakitić, Marcos Llorente, Novak Đoković i Anthony Joshua.

- Uz promjene u prehrani, Olmo je u svoju rutinu uveo i povremeni post. Ipak, za razliku od nekih suigrača koji ga prakticiraju strože, poput Marcosa Llorentea i Alejandra Grimalda, kod njega se provodi samo u danima kada su treninzi manjeg intenziteta. Cilj je organizam naučiti učinkovitijem korištenju energetskih zaliha, što se dugoročno odražava na fizičku spremu - priča Fernandez.

U stručnom stožeru tvrde da su takve promjene donijele vidljive rezultate. Navode da je Olmo povećao mišićnu masu, smanjio broj ozljeda te postupno podizao razinu izvedbe iz utakmice u utakmicu.

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Posebnost njegova programa oporavka je i obrok koji nalikuje dječjoj kašici. Riječ je o mješavini rižine kreme, mlijeka i proteina koja se uzima navečer, ponajprije nakon razdoblja zgusnutog rasporeda utakmica. Nutricionist ističe da takva kombinacija pomaže regeneraciji mišića, ali naglašava da je jednako važno pravilno odrediti trenutak kada će se koristiti.

"Rezultati takvog pristupa vidljivi su i na terenu. Olmo je na Svjetsko prvenstvo stigao u odličnoj fizičkoj formi. Statistika dodatno potvrđuje njegov doprinos, među ofenzivnim veznim igračima zauzima šesto mjesto po prosječno prijeđenoj udaljenosti od 9,4 kilometra po utakmici te peto po broju ubrzanja. Time je ponovno postao jedan od najvažnijih igrača izbornika Luisa de la Fuentea, baš kao i tijekom osvajanja Europskog prvenstva", piše As