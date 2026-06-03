Zašto je Torcida (opet) pokazala srednji prst HNS-u? Transparent Kustiću otkrio je dublji problem

Hrvatska protiv Walesa, na tribinama Poljuda 33.474 navijača, a među njima i dvjestotinjak torcidaša koji su poveli pjesmu "Marjane, Marjane", a za njima i cijeli stadion. Bila je to scena s utakmice u ožujku 2023., 21. i posljednje koje je u dresu "vatrenih" odigrao Marko Livaja. Šuškalo se i neko vrijeme prije toga da je Torcida ponovno tu, uz ostale navijačke skupine, ali tad je to javno pokazala.

Isto tako javno u ponedjeljak su se, u pretposljednjoj utakmici prije Svjetskog prvenstva protiv Belgije, na tribinama Rujevice torcidaši izdvojili od drugih ultrasa i pokazali oštre transparente usmjerene na HNS (srednji prst) i predsjednika Marijana Kustića koji se morao crvenjeti u VIP loži riječkog stadiona kraj drugih uglednih gostiju.

Torcida je ponovno iskazala nezadovoljstvo prema predsjedniku u čijem su mandatu otoplili odnosi između krovne organizacije hrvatskog nogometa i Splita. Uostalom, HNS je 2021. platio i novi travnjak na Poljudu, oko četiri i pol milijuna kuna, reprezentacija ponovno redovito igra utakmice na Poljudu. Pa ipak, kod najvatrenijih navijača Hajduka i dalje tinja nezadovoljstvo. Na Rujevici su, kako doznajemo, tražili i od drugih navijačkih skupina da stanu ispod uvredljivog transparenta, a bili su tamo i Armada, Kohorta, Bad Blue Boysi, vinkovački Ultrasi, pulski Demoni, ali su oni to odbili jer ne žele unositi nemir u reprezentaciju desetak dana prije početka Svjetskog prvenstva.

Ne manje važno, u rujnu prošle godine Jurica Jurjević podnio je ostavku s pozicije voditelja HNS-ova odjela za prevenciju, sigurnost i integritet, koju je obnašao od siječnja 2022. On je bio ključni čovjek za komunikaciju s navijačkim skupinama, a otišao je na čelo jedne gradske tvrtke u Velikoj Gorici kako bi imao više vremena za obitelj, svjestan koliko je to zahtjevan i stresan posao. Kružile su informacije kako će njegovo mjesto zauzeti Miroslav Marković, koji je ranije bio povjerenik za sigurnost i specijaliziran je za to područje, ali HNS to još nije službeno potvrdio.

Foto: Antonio Ahel

U međuvremenu, baš nakon Jurjevićeva odlaska na utakmici protiv Crne Gore 17. studenog u Podgorici zbog ponašanja ultrasa Hrvatska se opet morala sramiti. Baš oni koji su imali povlašteno pravo kupnje ulaznica, jer za "obične" navijače one nisu bile u slobodnoj prodaji, vikali su sramotne povike "Ubij Srbina" i "Za dom spremni". A zbog ispada na utakmicama Lige nacija protiv Francuske u Splitu i Parizu u ožujku prošle godine, među kojima su i rasistički povici, HNS je Uefi morao platiti čak 93.000 eura i zato će nakon Svjetskog prvenstva igrati bez navijača u novom izdanju Lige nacija, na gostovanju u Češkoj 26. rujna, ali i protiv Engleske u Rijeci 3. listopada, a zbog ispada protiv Crne Gore na utakmici u Zagrebu bio je prazan i dio varaždinskog stadiona u utakmici protiv Gibraltara.

Torcidin srednji prst Kustiću, dakle, nije od jučer, to uostalom i jest stari transparent. Nego je signal HNS-u da problem odnosa s navijačkim skupinama nije nestao, već je i dalje tu. I da se pod hitno mora uhvatiti u koštac s njim i naći način kako iskorijeniti nasilje i izgrede s utakmica reprezentacije, ali i HNL-a, koji je baza svega, i odakle netrpeljivost dopire i do milijunskog auditorija diljem svijeta. A ispaštaju svi oni koji istinski vole nogomet.