'Zašto me pitate za Šukera? Nemam vam što odgovoriti...'

Kaspera Schmeichela očito jako nerviraju pitanja i usporedbe s njegovim ocem, pa je tako danas na press konferenciji kolegi iz Brazila na fin način to i dao do znanja.

- Nije da me nervira odgovarati na ta pitanja, nego znam da vi možete postavljati i bolja pitanja od tih. Danski novinari znaju da ne volim takva pitanja, eto, sad znate i vi.

Iznenadilo ga je i pitanje o Davoru Šukeru, naime, drugi kolega ga je upitao zna li tko je Davor Šuker, očito aludirajući na lob Šukere njegovom ocu na Euru 1996.

- Zašto me to pitate? Nemam vam na to što odgovoriti - kazao je golman danske reprezentacije.

Za razliku od Šukera, Andreja Kramarića poznaje jako dobro i cijeni ga.

- Igrali smo godinu dana skupa, krasan je momak, vodio je tešku bitku s Vardyjem za mjesto u momčadi. Od kad je otišao u Njemačku igra sve bolje i bolje, očito mu je trebala prilika i minutaža da pokaže koliko je dobar.

Nakon grupne faze Fifa je promijenila boju lopti, no to ne bi smjelo previše utjecati na golmane.

- Ima razlike, ali sasvim malo. Ta lopta i onako nije nipošto dobra za golmane, bez obzira na boju, ali mi smo trenirali s njom, probali je i vjerujem da ćemo se prilagoditi - kazao je Schmeichel, a na pitanje koga bi voljeli vidjeti u četvrtfinalu i zašto, kratko je zaključio:

- Nismo o tome još razmišljali.

A da je Kasper jedan od najboljih igrača Danske smatra i njegov kapetan Simon Kjaer.

- Bio je odličan do sada, ali ga ne smijemo puno hvaliti. Šalim se. On je jako važan igrač za nas, vrhunski je golman i mi to jako cijenimo. Sretni smo i zbog njega, i zbog momčadi koja je izborila ovaj uspjeh - kaže Kjaer i dodaje:

- Ponosan sam na sve igrače, pa tako i na sebe, na kapetansku traku koju nosim. Tek nakon SP ću biti u stanju probaviti ovo nevjerojatno iskustvo, ali već sada vam mogu reći da ne smijemo biti zadovoljni sadašnjom pozicijom. Lijepo je biti u osmini finala, ali ne smijemo se time zadovoljiti.

Danci nisu poraženi u 18 zadnjih utakmica u kojima su primili svega jedan jedini gol.

- Mi nemamo puno mana, primili smo jedan gol u 18 utakmica, i to nakon VAR-a, to je naš rekord, siguran sam da to i Hrvatska zna i da će nas poštovati. Hrvatska ima fantastičnu momčad, fantastičan vezni red, misli da su oni za sada imali najbolje izvedbe na Mundijalu, individualno su i kao momčad dobri i mi se moramo pripremiti za tu utakmicu.

