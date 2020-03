Hamilton 'oprao' F1 čelnike, a McLaren odustao od Australije

Najbolji F1 pilot današnjice i možda najbolji svih vremena, Britanac Lewis Hamilton, nije mogao vjerovati da se usred pandemije koronavirusa nalazi u prepunom press-centru u Melbourneu kako bi najavio Veliku nagradu Australije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne mogu vjerovati da će se utrka uopće održati, a totalno sam šokiran činjenicom da nas ovoliko sjedi u ovoj jednoj prostoriji. Naravno da sam zabrinut, kao svaka normalna osoba - pričao je Hamilton.

- Limitira se kontakt s navijačima, svaki je F1 tim zapravo izoliran zbog zdravlja ljudi, ali... Utrka se mora održati. Zašto? A očigledno zato što je novac: kralj. Lova je važnija od zdravlja. Da nije tako onda sada ni vi, ni ja ne bi bili tu gdje jesmo.

To govori vozač koji baš ove sezone ima šansu izjednačiti rekord Michaela Schumachera i osvojiti svoj sedmi naslov svjetskog prvaka, ali se čudi zašto F1 cirkus uopće seli svoje šatore u doba u kojem je najpametnije ostati kod kuće.

- Naravno da je i povjerenje u FIA-u (Svjetsku automobilističku federaciju) važno, da vjerujemo kako se poduzimaju sve mjere prevencije i predostrožnost, ali ne možemo ignorirati ni činjenicu da nam zapravo nitko jasno ne govori koliko kontrolu uopće možemo imati nad problemom u kojem se nalazi cijeli svijet - zaključio je Hamilton.

'Show must go on'... Ne život nego - show. Zbog novca. Hamilton ga je pun, ali oni koji ne zaustavljaju F1 karavanu su još bogatiji, ali im je svejedno (njihova) lova važnija od (tuđeg) zdravlja.

No, šefovi iz McLarena su se nakon Hamiltonovog istupa prizvali zdravoj pameti pa se povukli sa Australian Grand Prixa i zato što je jedan član tima zaražen koronavirusom:

Foto: McLaren

Neimenovani član tima McLaren je sam sebe izolirao čim je primijetio simptome i pod budnim je liječničkim nadzorom u karanteni.