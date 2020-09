Posljednji slu\u010daj diskvalifikacije u pro\u0161lom stolje\u0107u dogodio se na Roland Garrosu 2000., a krivac je Austrijanac Stefan Koubek u me\u010du drugog kola protiv Ma\u0111ara Attile S\u00e1volta.

<p>Teniska Open era traje od 1968. godine, ali otad je samo pet mečeva završilo diskvalifikacijom u jednom meču muškog turnira na Grand Slamu. Među njima je od ove nedjelje i onaj <strong>Novaka Đokovića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đokovićev mural u Sarajevu</strong></p><h2>John McEnroe (1990.)</h2><p>Četvrto kolo Australian Opena 1990., a na terenu jedan od najvećih tenisača prošlog stoljeća, Amerikanac <strong>John McEnroe</strong>. Koji je, osim po uspjesima, bio poznat i po kratkom fitilju. On ga je stajao izbacivanja u meču protiv Šveđanina Mikaela Pernforsa.</p><p>Nije slučajno pogodio suca lopticom kao Novak, već je glavnog suca natjerao da ga diskvalificira zbog tri opomene. Prvi put jer je stao ispred linijske sutkinje i strašio je, drugi put jer je razbio reket, a treći jer je psovao suca.</p><p>McEnroe je mislio kako ima pravo na četiri opomene, ali sudac ga je mrtav hladan izbacio. Inače, Australija mu nije bila obećana zemlja. Osvojio je tri Wimbledona i četiri US Opena, ali tamo nije mogao ni do finala.</p><h2>Carsten Arriens (1995.)</h2><p>Čast da bude prvi diskvalificirani tenisač u Open eri na Roland Garrosu pripala je Nijemcu kratkog fitilja <strong>Carstenu Arriensu</strong> koji je u prvom kolu 1995. potpuno izgubio živce u meču protiv Novozelanđanina Bretta Stevena.</p><p>Nakon gubitka drugog seta Arriens je s osnovne crte bacio reket - u mrežu. Nakon što je dobio upozorenje suca, bacio ga je prema svojoj klupi. No pogodio je linijskog suca i to je značilo automatsku diskvalifikaciju.</p><p>Arriens nije ostvario osobito zavidnu karijeru. Najbolji plasman na ATP ljestvici bilo mu je 109. mjesto, ali je osvojio jedan ATP turnir u Brazilu 1992. Vodio je i njemačku Davis Cup reprezentaciju od 2013. do 2014.</p><h2>Jeff Tarango (1995.)</h2><p>Iste godine, samo nekoliko tjedana poslije, prvi slučaj diskvalifikacije i na Wimbledonu. Amerikanac <strong>Jeff Tarango</strong> gubio je u trećem kolu od Nijemca Alexandera Mronza i žestoko se okomio na suca Brunu Rebeuha koji je protiv njega dosudio nekoliko spornih odluka.</p><p>Taranga je i publika uzela na zub i zviždala mu, a onda ih je počastio sa "Začepi!". Dobio je opomenu suca i trebao je nastaviti meč, ali nije se mirio s tom odlukom. Tražio je dolazak supervizora i govorio kako sucu kako je jedan od najkorumpiranijih. Poslije meča spominjao je i kako ima bliske odnose s nekim igračima.</p><p>Nije tu bio kraj jer su Tarango i njegova supruga ošamarili Rebeuha i to priznali pred novinarima.</p><h2>Stefan Koubek (2000.)</h2><p>Posljednji slučaj diskvalifikacije u prošlom stoljeću dogodio se na Roland Garrosu 2000., a krivac je Austrijanac <strong>Stefan Koubek</strong> u meču drugog kola protiv Mađara Attile Sávolta.</p><p>Koubek je bio na rubu poraza, gubio je 5-2 u četvrtom setu i potpuno izgubio konce. Dotad je već dobio tri opomene, zbog uplitanja trenera, bacanja reketa i vrijeđanja. A onda je, kao šlag na tortu, reketom pogodio skupljača loptica.</p><p>- Nije to bilo namjerno, ali dogodilo se. Bio sam ljut zbog upozorenja za uplitanje trenera kad ga nije bilo. To je bilo smiješno... Ispričao sam se dečku, prestrašio se - rekao je Koubek, osvajač tri ATP titule i te godine 20. igrač svijeta koji je 2006. s <strong>Ivanom Ljubičićem</strong> osvojio ATP Zagreb.</p><h2>Novak Đoković (2020.)</h2><p>Prva diskvalifikacija u povijesti US Opena i odmah jednome od najvećih tenisača u povijesti. Novak Đoković je u osmini finala protiv Španjolca Pabla Carreña Buste prvo propustio tri vezane set lopte kod protivnikova servisa na 5-4, a onda je i sam izgubio servis i Španjolac bi servirao za set.</p><p>Polazeći prema klupi, Nole je napucao loptu prema skupljačima lopti, no pogodio je ravno u vrat linijsku sutkinju koja se nalazila iza osnovne crte. Srušila se i pozlilo joj je, morala je primiti liječničku pomoć.</p><p>Deset minuta trajao je razgovor između suca, supervizora i Đokovića na terenu, vjerojatno samo zbog toga što je u pitanju broj 1, ali ni njegov ugled nije mogao promijeniti odluku: diskvalifikacija, oduzimanje osvojene premije i bodova. Odluka koja je prodrmala teniski svijet.</p><h3>Čilić je tako osvojio naslov</h3><p>Bilo je diskvalifikacija i na drugim turnirima, pa i na Grand Slamu, u meču parova 1995. <strong>Tim Henman</strong> izletio je jer je lopticom pogodio skupljačicu.</p><p>Argentinac <strong>David Nalbandian</strong> diskvalificiran je u finalu Queen'sa 2012. jer je nabio nogom reklamu koja je ozlijedila linijskog suca i tako uručio titulu <strong>Marinu Čiliću</strong>.</p><p>Ruskinja <strong>Olga Puhova</strong> 2013. je slučajno nokautirala linijskog suca...</p><p>Posljednji poznatiji slučaj bio je u Davis Cupu 2017., kad je Kanađanin <strong>Denis Shapovalov</strong>, nenamjerno, svom snagom napucao glavnog suca <strong>Arnauda Gabasa</strong> u oko i slomio mu orbitalnu kost. Britanac Kyle Edmund diskvalifikacijom Kanađanina došao je do pobjede u odlučujućem, petom meču.</p>