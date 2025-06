Zato je MVP! Shai spasio OKC od trećeg poraza u finalnoj seriji

Indiana Pacersi bili su na korak do velike pobjede u NBA finalu. Na domaćem su terenu u četvrtoj utakmici vodili 103-99 na 3:20 minuta do kraja utakmice. U ovom smo doigravanju svjedočili čudesnim preokretima Pacersa, ali sada je momčad iz Indiane to osjetila na svojoj koži.

Dominirao je novoizabrani MVP lige, Shai Gilgeous-Alexander, koji je zabio 11 od posljednjih 12 koševa Oklahome za pobjedu 111-104, koja znači kako će finale "potrajati" minimalno šest utakmica.

Foto: Trevor Ruszkowski

Gilgegous-Alexander nastavio je sjajnu formu koju demonstrira većinu serije. Zabio je 35 koševa i treći put u finalu prebacio granicu od 34 koševa, a iz igre je imao šut 12/24. Pascal Siakam predvodio je Indianu s 20 koševa, osam skokova i pet asistencija.

Peta je utakmica na rasporedu u utorak u 2.30 sati po hrvatskom vremenu, a igra se u Oklahomi.