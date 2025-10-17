Obavijesti

Zavirite u 35 godina povijesti 'vatrenih': Jedinstvena izložba HNS-a do nedjelje u Zagrebu

U ožujku je ova izložba oduševila navijače u Splitu, a sad je povodom 35 godina utakmice protiv SAD u Zagrebu. U City Centeru One East možete je pogledati do nedjelje
Zagreb: Izložba povodom 35 godina Hrvatskog nogometnog saveza
Ovaj petak hrvatska nogometna reprezentacija obilježava 35 godina od prve utakmice protiv SASAD-a u Zagrebu. HNS je tom povodom predstavio izložbu tim povodom u Zagrebu nakon one u Splitu u ožujku. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
