Zavirite u 35 godina povijesti 'vatrenih': Jedinstvena izložba HNS-a do nedjelje u Zagrebu

U ožujku je ova izložba oduševila navijače u Splitu, a sad je povodom 35 godina utakmice protiv SAD u Zagrebu. U City Centeru One East možete je pogledati do nedjelje
Ovaj petak hrvatska nogometna reprezentacija obilježava 35 godina od prve utakmice protiv SASAD-a u Zagrebu. HNS je tom povodom predstavio izložbu tim povodom u Zagrebu nakon one u Splitu u ožujku.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
U City Centeru One u Zagrebu za posjetitelje je otvoren pop-up muzej koji je svojevrsni vremeplov kroz najveće uspjehe hrvatske reprezentacije.
Zainteresirani se mogu prisjetiti legendarne utakmice 'vatrenih' protiv SAD-a 1990. i pobjede 2-1 pa sve do osvojenih medalja na svjetskim prvenstvima.
Među eksponatima nalazi se ulaznica za tu utakmicu na maksimirskom stadionu, ali i pismo predsjednika Franje Tuđmana.
Najveći uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije je srebro sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, a medalja s natjecanja također je izložena.
Osim medalja, izložene su i lopte s kojima se igralo na nekim od velikih natjecanja.
Tu je i oprema koju je reprezentacija koristila, a neki od eksponata su jedinstveni.
Svi zainteresirani moći će je posjetiti do nedjelje, 19. listopada.
Izložba je dostupna svaki dan od 9 do 21 sat.
