Kyrgios pobijedio Sabalenku u "bitci spolova" u Dubaiju! Iako je dvorana bila puna, meč je ostavio dojam anemičnosti. Kyrgios pohvalio Sabalenku, a ona spremna za uzvratni susret
Završila je 'bitka spolova'. Prva tenisačica svijeta izgubila je od Australca: 'Stvarala je pritisak'
U dugo najavljivanom egzibicijskom meču u Dubaiju, nazvanom "Bitka spolova", Nick Kyrgios svladao je prvu tenisačicu svijeta Arynu Sabalenku sa 6-3, 6-3. Iako je događaj rasprodao Coca-Cola Arenu, spektakl je uvelike izostao, a meč, odigran po prilagođenim pravilima, ostavio je dojam nedorečenosti i podijelio tenisku javnost.
Unatoč naporima organizatora da stvore uzbudljiv događaj, atmosfera u dvorani bila je prilično ravna. Meč se igrao uz nekoliko ključnih modifikacija: oba igrača imala su samo jedan servis po poenu, a Sabalenkina strana terena bila je smanjena za devet posto kako bi se, prema podacima organizatora, kompenzirala razlika u brzini kretanja.
Iako je rezultat bio uvjerljiv, meč je imao svojih natjecateljskih trenutaka. Kyrgios, koji se vratio nakon dugog izbivanja zbog ozljeda, priznao je da je bio nervozan i pod pritiskom. S druge strane, Sabalenka se dobro borila, a u pauzama je zabavljala publiku plešući Macarenu. Ipak, cijeli je događaj, od spore podloge do izostanka navijačkog žara, djelovao pomalo anemično, a u jednom je trenutku čak i televizijski prijenos iz Dubaija bio prekinut.
Unatoč svemu, glavni akteri bili su zadovoljni. Kyrgios je pohvalio svoju suparnicu i priznao da ishod nije bio unaprijed odlučen.
- Ovo je bio stvarno težak meč. Ona je paklena natjecateljica i velika prvakinja. Oduzela mi je servis nekoliko puta i morao sam se svojski potruditi jer je stvarala pritisak. Volio bih ponovno igrati s njom - rekao je Australac.
Bjeloruskinja je također izvukla pozitivne zaključke i pokazala da je spremna za uzvrat.
- Mislim da sam pružila sjajnu borbu i da se on mučio. Bio je to odličan tenis. Užitak je bio sudjelovati u ovom showu. Sljedeći put kad budem igrala protiv njega, već ću znati njegove prednosti i slabosti, i sigurno će biti bolji meč - poručila je Sabalenka.
