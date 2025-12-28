Završila je 'bitka spolova'. Prva tenisačica svijeta izgubila je od Australca: 'Stvarala je pritisak'

U dugo najavljivanom egzibicijskom meču u Dubaiju, nazvanom "Bitka spolova", Nick Kyrgios svladao je prvu tenisačicu svijeta Arynu Sabalenku sa 6-3, 6-3. Iako je događaj rasprodao Coca-Cola Arenu, spektakl je uvelike izostao, a meč, odigran po prilagođenim pravilima, ostavio je dojam nedorečenosti i podijelio tenisku javnost.

Unatoč naporima organizatora da stvore uzbudljiv događaj, atmosfera u dvorani bila je prilično ravna. Meč se igrao uz nekoliko ključnih modifikacija: oba igrača imala su samo jedan servis po poenu, a Sabalenkina strana terena bila je smanjena za devet posto kako bi se, prema podacima organizatora, kompenzirala razlika u brzini kretanja.

Iako je rezultat bio uvjerljiv, meč je imao svojih natjecateljskih trenutaka. Kyrgios, koji se vratio nakon dugog izbivanja zbog ozljeda, priznao je da je bio nervozan i pod pritiskom. S druge strane, Sabalenka se dobro borila, a u pauzama je zabavljala publiku plešući Macarenu. Ipak, cijeli je događaj, od spore podloge do izostanka navijačkog žara, djelovao pomalo anemično, a u jednom je trenutku čak i televizijski prijenos iz Dubaija bio prekinut.

Foto: Amr Alfiky

Unatoč svemu, glavni akteri bili su zadovoljni. Kyrgios je pohvalio svoju suparnicu i priznao da ishod nije bio unaprijed odlučen.

​- Ovo je bio stvarno težak meč. Ona je paklena natjecateljica i velika prvakinja. Oduzela mi je servis nekoliko puta i morao sam se svojski potruditi jer je stvarala pritisak. Volio bih ponovno igrati s njom - rekao je Australac.

Bjeloruskinja je također izvukla pozitivne zaključke i pokazala da je spremna za uzvrat.

​- Mislim da sam pružila sjajnu borbu i da se on mučio. Bio je to odličan tenis. Užitak je bio sudjelovati u ovom showu. Sljedeći put kad budem igrala protiv njega, već ću znati njegove prednosti i slabosti, i sigurno će biti bolji meč - poručila je Sabalenka.