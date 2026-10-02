Završila je najveća ljetna saga u NBA ligi! Mladić prihvatio 200 milijuna dolara. Ranije nije htio

Nakon višemjesečne ljetne sage i neizvjesnosti oko nastavka karijere, mladi američki centar Jalen Duren (22) postigao je konačan dogovor o produženju suradnje s franšizom iz Detroita. Prema novom ugovoru, 22-godišnji košarkaš zaradit će nevjerojatnih dvjesto milijuna dolara tijekom idućih pet godina, a ugovor je u potpunosti garantiran.

Pregovori između mladog centra i uprave dugo su bili u potpunom zastoju, a američki mediji situaciju su često opisivali kao izrazito svadljivu. Glavni kamen spoticanja u cijeloj priči, kako su izvijesitli novinari The Athletica, bila je neobična klauzula o težini koju su Detroit Pistonsi prvotno željeli ugraditi u ugovor. Ta je odredba, prema neslužbenim informacijama iz lige, zahtijevala da igrač svaki mjesec stane na vagu kako bi klub pratio njegovu kilažu.

Foto: instagram

Duren je to navodno shvatio kao veliko nepoštovanje vlastitog rada te je zbog toga tjednima odbijao potpisati ponuđeni dokument. Ipak, nakon što je postalo kristalno jasno da centar ne misli popustiti ni milimetra, uprava kluba na kraju je povukla taj sporni zahtjev i u potpunosti izbacila klauzulu iz konačnog prijedloga.

Da na kraju nije pristao na bogatu ponudu od dvjesto milijuna dolara, pred Durenom bi bila povijesno rizična odluka. Imao je rok do četvrtka u ponoć po lokalnom vremenu za prihvaćanje kvalifikacijske ponude u iznosu od 9,6 milijuna dolara za jednu sezonu. Tim potezom postao bi prvi igrač u cjelokupnoj povijesti lige koji je odbio maksimalno produženje nedugo nakon što je zaradio All-Star i All-NBA priznanja.

Prihvaćanje kvalifikacijske ponude donijelo bi ogroman rizik od nepredviđene ozljede ili drastično lošije forme, što bi mu u konačnici srušilo cijenu na tržištu idućeg ljeta, kada bi postao neograničeno slobodan igrač. Prema trenutačnim financijskim projekcijama, čak i da je iduće sezone odigrao savršeno na parketu, maksimalni četverogodišnji ugovor koji bi mu drugi klubovi mogli ponuditi iznosio bi oko 189 milijuna dolara. Uz spomenutih devet milijuna, to i dalje ne bi premašilo iznos koji su mu Pistonsi već stavili na stol, čime financijski gledano ne bi dobio apsolutno ništa tim kockanjem.

Foto: instagram

Zbog nedostatka potpisanog ugovora, Duren je propustio medijski dan koji je održan u ponedjeljak, kao i sami početak pripremnog kampa za novu NBA sezonu. Takav razvoj događaja vrlo je brzo otvorio prostor za brojna nagađanja o mogućoj razmjeni igrača. Tijekom samog početka prijelaznog roka u lipnju, Duren se čak i sastao s predstavnicima Los Angeles Lakersa i Sacramento Kingsa.

Lakersi su ipak relativno brzo odustali od te ideje i okrenuli se dovođenju Walkera Kesslera iz Utah Jazza, dok su Kingsi pokazali priličan interes za potencijalnu razmjenu, no razgovori nisu otišli daleko. Također, interes su stidljivo pokazivali i Milwaukee Bucksi. Ipak, vrlo mali broj momčadi u ligi imao je dovoljno slobodnog prostora pod strogim ograničenjem plaća da ponudi maksimalni ugovor koji bi Detroit onda bez razmišljanja izjednačio.

Unatoč vidljivim napetostima tijekom cijelog ljeta, predsjednik košarkaških operacija Trajan Langdon zadržao je diplomatski stav u javnosti te je i prije službenog potpisa izražavao veliki optimizam oko povratka mlade zvijezde u momčad.

​- Bit ćemo presretni kada nam se pridruži, bez obzira na konačnu odluku koju donese. On je bio ogroman razlog našeg uspjeha u protekle dvije sezone. Imao je izvanrednu individualnu godinu i iskreno vjerujemo da će isto ponoviti u nadolazećoj sezoni. Uzbuđeni smo zbog njegovog povratka - rekao je Langdon ranije ovog tjedna okupljenim novinarima.

BREAKING: All-NBA and All-Star center Jalen Duren has agreed to sign a five-year, $200 million fully guaranteed contract to return to the Detroit Pistons, agent Chafie Fields of THE•TEAM tells ESPN. This ends a prolonged restricted free agency dispute between the two sides. pic.twitter.com/hCvkze2ixd — Shams Charania (@ShamsCharania) October 2, 2026

Duren je prošle sezone bilježio zaista sjajne brojke u osnovnom dijelu prvenstva. Prosječno je ubacivao 19,5 koševa uz čak 10,5 skokova po utakmici, predvodeći svoju momčad do impresivnog omjera od 60-22 i prvog mjesta u iznimno kompetitivnoj Istočnoj konferenciji. Te su mu fantastične igre donijele i prvi nastup na prestižnom All-Star vikendu, ali i cijenjeni izbor u treću najbolju petorku cijele lige.

Međutim, uslijedio je prilično neočekivan i nagli pad u doigravanju, gdje su mu prosjeci pali na svega deset koševa i osam skokova po susretu, dok mu je preciznost iz igre dramatično pala sa 65 posto na samo 51,4 posto. Pistonsi su na kraju pomalo razočaravajuće eliminirani od Cleveland Cavaliersa u drugoj rundi, a samoj upravi kluba taj je statistički pad navodno poslužio kao glavni argument zašto mu nisu odmah ponudili puni maksimalni iznos od 287 milijuna dolara.

Jalen Duren just posted a short workout video on instagram after getting paid 👀💪 pic.twitter.com/iSnobsSnst — 〽️ (@UnbiasedPiston) October 2, 2026

Zadržavanjem svog daleko najboljeg centra, franšiza iz Detroita uspjela je osigurati ključan dio slagalice za dugoročni uspjeh. Duren, koji je stigao na večer drafta prije dvije godine kroz iznimno složenu razmjenu tri momčadi, sada čini nezaobilazan dio mlade jezgre zajedno s talentiranim razigravačem Cadeom Cunninghamom i svestranim krilom Ausarom Thompsonom.

Thompson je, podsjetimo, prije samo nekoliko dana stavio potpis na svoj petogodišnji produžetak suradnje vrijedan 155 milijuna dolara, neposredno uoči ulaska u svoju četvrtu profesionalnu sezonu. U košarkaškim krugovima dugo se nagađalo da je Detroit pažljivo štedio prostor pod kapom upravo zbog Thompsona, ali i u nadi da će privući neko veliko ime s tržišta slobodnih igrača. Budući da se taj željeni scenarij ipak nije ostvario ove jeseni, uprava je popustila pred zahtjevima svog startnog centra, potpuno svjesna da nikako ne smiju ući u rizik.

Jokes over. Hate over. Jalen Duren is our starting center and there should be zero boos on opening night. pic.twitter.com/ie25tjXldM — SleeperPistons (@SleeperPistons) October 2, 2026