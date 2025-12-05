Završio prvi dan Zlatne piruete

Prvog dana natjecanja na 57. izdanju Zlatne piruete, najstarijem svjetskom natjecanju u umjetničkom klizanju i posljednjeg iz ovogodišnje ISU Challenger serije, na programu su bili kratki programi klizača i klizačica, te plesnih parova.

Publika je tijekom prvog dana mogla pratiti izvedbe natjecatelja iz gotovo 40 zemalja svijeta, a na rasporedu su bili kratki programi u kategorijama žena, muškaraca te plesnih parova.

Hrvatski predstavnik Jari Kessler (29) nakon kratkog programa zauzeo je odlično osmo mjesto u konkurenciji 22 natjecatelja.

"Zaista sam zadovoljan svojim nastupom. Osjećao sam veliku podršku publike i uspio ostati prilično smiren tijekom cijelog programa. Držim fige za sutra," poručio je Jari.

U muškoj konkurenciji trenutno vodi Francuz Kevin Aymoz s impresivnih 87.52 boda. Drugo mjesto zauzima Amerikanac Daniel Martynov (84.06), a treći je Latvijac Deniss Vasiljevs (79,00).

57. Zlatna pirueta Zagreba 2025., plesni parovi, ritam ples | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osim Jarija, Hrvatsku je predstavljala i Meri Marinac (17), koja je debitirala na Zlatnoj pirueti i nakon svog kratkog programa zauzela 29. mjesto.

"Nisam baš zadovoljna svojom izvedbom, ali i to je dio sporta. Nekad jednostavno nije moj dan i moram to prihvatiti. Ovo mi je prva Zlatna pirueta i ogromno iskustvo iz kojeg ću puno naučiti. U slobodnom programu ću dati sve od sebe i nadam se ostaviti puno bolji dojam," kazala je Meri.

Nakon kratkog programa u vodstvu je Amerikanka Bradie Tennell sa 62.80 bodova. Druga je Belgijanka Nina Pinzarrone (61,30), aktualna brončana medalja s Europskog prvenstva, dok je treća Francuskinja Lea Serna (60.75).

57. Zlatna pirueta Zagreba 2025., plesni parovi, ritam ples | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najuspješniji kod plesnih parova bili su Talijani Charlene Guignard i Marco Fabbri, koji uvjerljivo vode sa 83.06 bodova. Slijede ih Česi Katerina Mrazkova i Daniel Mrazek (77.29), dok su treći Francuzi Loicia Demougeot i Theo Le Mercier sa 75.77 bodova.

U petak, 5. prosinca, održat će se i svečano otvaranje natjecanja uz nastup operne pjevačice Marije Vidović te mladih nada umjetničkog klizanja i mlađih juniorki Zagrebačkih pahuljica.

Osim ceremonije, publiku očekuje i nastavak sportskog programa - kratki program sportskih parova te finalni nastupi plesnih parova i muške konkurencije.