Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŠTETA

Završio WTA turnir iz snova za Antoniju Ružić. Svitolina slavi

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Završio WTA turnir iz snova za Antoniju Ružić. Svitolina slavi
11
Foto: Rula Rouhana

Ružić izgubila u četvrtfinalu Dubaija! Iako je povela protiv Svitoline, Ukrajinka je preokrenula meč u svoju korist i slavila nakon više od dva sata igre

Admiral

Trenutačno najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije se uspjela plasirati u polufinale WTA 1000 turnira u Dubaiju, bolja od nje je u četvrtfinalu preokretom bila Ukrajinka Elina Svitolina sa 3-6, 6-2, 6-3 nakon dva sata i dvije minute igre. Ružić je u prvom četvrtfinalu na WTA 1000 razini odigrala ravnopravan dvoboj protiv trenutačno devete igračice svijeta sve do sredine trećeg seta, a tada je do izražaja došlo veće iskustvo Ukrajinke koja je osvojila četiri od posljednjih pet gemova u susretu.

WTA 1000 - Dubai Championships
Foto: Rula Rouhana

Odlično je Ružić otvorila dvoboj, napravila je "break" u prva dva gema na servis Svitoline te povela sa 4-1, a imala je i dvije prilike za novi "break" i bijeg na 5-1. To što ih nije iskoristila, kao što je i propustila dvije set-lopte kod vodstva 5-2, nisu ju poremetile već je mirnom igrom na svom početnom udarcu riješila prvu dionicu u svoju korist sa 6-3.

WTA 1000 - Dubai Championships
Foto: RAGHED WAKED

Nažalost, u ostatku dvoboja Svitolina je mnogo bolje igrala na reternu te stalno prijetila oduzimanjem servisa našoj igračici. U drugom je setu Ukrajinka napravila tri "breaka" naprema samom jednom Ružić te ga je dobila sa 6-2. Ružić je u svom prvom i drugom servis gemu trećeg seta spašavala "break-lopte" suparnice, ali nije uspjela i u trećem navratu pa je Svitolina ostvarila ključni iskorak povevši sa 4-2 i onda nije dopustila našoj igračici priliku za povratak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta
POTOP NA MAKSIMIRU

Dinamo - Genk 1-3: Bolni poraz za 'modre'! Belgijci stekli veliku prednost uoči uzvratnog susreta

DINAMO - GENK 1-3: Dinamo će loviti dva gola zaostatka u uzvratu 26. veljače. Genk je poveo u 15. minuti preko Heynena, a Ouahdi je bio dvostruki strijelac. Za Dinamo je zabio Beljo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026