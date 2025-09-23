Završnica ERC-a stiže u Hrvatsku u listopadu: 'Lakše je jer vozimo doma. Cilj nam je završiti utrku'

Više od milijun gledatelja u posljednje je četiri godine uživalo u reli utrkama na hrvatskom tlu, a ove godine završnica Europskog prvenstva u reliju (ERC) očekuje nas upravo u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Od 3. do 5. listopada najbolji europski vozači stižu u Hrvatsku na završnicu ERC-a, a ceremonijalni start bit će upravo u petak, 3. listopada, ispred zgrade Ine na Aveniji Većeslava Holjevca u Zagrebu.

Nakon toga slijedi deset brzinskih ispita, šest u subotu i četiri u nedjelju, a servisno parkiralište i svojevrsno mjesto okupljanja za vozače bit će parkiralište West Gatea na zapadu grada. Već drugu godinu natječe se hrvatska posada, brat i sestra Martin i Dora Ravenščak.

- Želimo uživati u cijelom reliju i završiti ovo natjecanje bez pogreške. Vozimo doma, pa je puno jednostavnije što se tiče odlaska na putovanje, a i odmorniji smo. Napravili smo vrlo dobru pripremu na reliju u Kumrovcu - počeo je brat Martin, a sestra Dora je završila:

FIA WRC Croatia Rally 2023. Kostanjevac - Petruš Vrh | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Utrka će biti zahtjevna, ali očekujem veliku zabavu. Poznatiji nam je teren, imamo neko iskustvo na ovim brzincima, pa nam neće biti kao kad smo, primjerice, prvi put bili došli u Estoniju.

Više od 100 natjecatelja vozit će oko 180 kilometara utrka.