Hrvatska je svoj put na Euru završila na razočaravajućem osmom mjestu. Drugi krug je gotov, mi smo svoje odradili, ali tek sada počinje najzanimljiviji dio. Borba za medalje na jednom od najzanimljivijih Eura posljednjih godina.

Francuska je u srijedu u ludoj utakmici preokrenula Dansku i plasirala se u polufinale, a isto je samo dan ranije napravila Švedska koja je nadoknadila minus četiri i izbacila Norvešku u izravnom okršaju za polufinale. I bila je to, nadamo se, samo uvertira za ono što nas čeka u petak u Budimpešti.

Za medalje će se boriti reprezentacije koje su već godinama u samom vrhu. I uoči samog prvenstva slovili su kao jedni od favorita za medalje. Svjetski prvaci Danci, olimpijski prvaci Francuzi, europski prvaci Španjolci i svjetski viceprvaci Šveđani. Sama rukometna elita.

Spektakularna polufinala u petak otvorit će Danska i Španjolska koje igraju od 18 sati. Bez obzira što su Španjolci na posljednja dva Eura bili najbolji, Danci će biti ogromni favoriti u tome susretu. Izgubili su samo od Francuske i to bez Mikkela Hansena i Gidsela. Iz godine u godinu su sve moćniji, melju sve pred sobom i bilo bi čudo kada se ne bi okitili naslovom europskog prvaka. U ovome trenutku jednostavno teško je vjerovati da ih netko može srušiti.

Danska je i uoči turnira bila najveći favorit za osvajanje, a sjajnim izvedbama na prvenstvu samo je učvrstila taj status. I među kladionicama. Koeficijent da će Danci slaviti je 1.40, na Francuze 5, Šveđane devet, a najmanje šanse prema kladionicama ima aktualni europski prvak Španjolska. Španjolci nisu briljirali na turniru, provukli su se do polufinala i samim time je koeficijent narastao na 12.

Furija je drastično pomladila reprezentaciju u odnosu na posljednja natjecanja. Nema više nekih senatora, došla su nova imena i zapravo je za njih uspjeh plasman u polufinale. No, da su briljirali, baš i nisu. Nemaju niti jednu istinsku zvijezdu, golmani im nisu u formi i teško je vjerovati da mogu parirati Dancima. Ipak, toliko puta smo ih podcijenili, govorili da su stari pa su samo redali s medaljama.

Od 20.30 na parket će Francuska i Švedska. Francuzi su se opet provukli. Opasno su visjeli protiv Danske koja je igrala bez najboljih igrača, gubili cijeli susret, ali uspjeli su se u završnici vratiti, preokrenuti i pobijediti za plasman dalje. No, nije to ta reprezentacija iz Tokija koja je razbijala sve pred sobom. Fale igrači poput N'Guessana i Remilija, Nikola Karabatić je već u godinama. Pojava na terenu i bedem u obrani, ali u napadu nije to onaj stari Nikola. Sve je manje brzine, a samim time i eksplozivnosti. Bez pravog kreatora pitanje je kako će se provesti protiv snažne švedske obrane. Ipak, treba im odati priznanje. Stalno se priča o nekoj smjeni generacije, a oni su uvijek u vrhu. Ovo je 29. veliko natjecanje u ovome stoljeću, a njima 21. polufinale. Nevjerojatno.

- Imali smo povjerenja u ono što radimo. U prvom poluvremenu sve je krenulo po zlu, ali nismo igrali tako loše. Danska je zabila svaki šut koji je imala, a njihov vratar Kevin Moller odigrao je nevjerojatno dobro. U drugom dijelu smo se samo nastavili boriti i držali se plana, znali smo da ćemo na kraju imati više sreće - rekao je Nikola Karabatić.

I Šveđane je poharala korona. Bez nekoliko važnih igrača morali su se probijati kroz prvi i drugi krug, bili na koljenima protiv Norveške, ali uspjeli su se vratiti, a onda i u posljednjim sekundama golom iz sedmerca izbaciti snažne Norvežane.

Bez obzira koliko god žalili i koliko god smo htjeli Hrvatsku vidjeti u borbi za medalju, ovo je trenutno naša realnost. Daleko smo od rukometnog vrha, koliko god to bilo bolno u ovome trenutku, no ipak treba priznati da su najbolji došli u polufinale. I upravo zbog toga nas u petak čeka spektakl u Budimpešti.

Petak, raspored:

Utakmica za peto mjesto: Norveška - Island (15.30, RTL 2)

Prvo polufinale: Danska - Španjolska (18, RTL 2)

Drugo polufinale: Francuska - Švedska (20.30, RTL)