'Zažmirio sam na Duletovom penalu, bojao sam se bronce...'

'Nevjerojatno iscrpljujuća utakmica. Oba su tima zaslužila finale, doista kapa dolje i Norvežanima. O mojim dečkima, što reći… Ali u finale može ići samo jedna momčad. Mi smo ti koji smo to zaslužili nevjerojatnom upornošću. Bila je horor-krimi utakmica', rekao je trofejni hrvatski izbornik nakon ulaska u finale protiv Norveške (29-28) pa prokomentirao Duvnjakov zadnji sedmerac:

- Nisam skroz zažmirio, samo zadnji moment. Nisam izdržao - priznao je pa otvorio dušu:

- Mislio sam da ću se oprostiti, a da neću medalju osvojiti. Uvjeravao sam dečke da možemo u finale nakon 10 godina, da vrijedimo toga. Oni su apsolutni heroji za mene. Izdržati ovako nešto, podsjetilo me na Španjolsku u Portugalu. Strašno teško za igrati, doživjeti na klupi, ali i za gledati.

'Rukomet je tamo gdje mu je mjesto'

- To su bile drame, osobne drame, to je bila ona osobna vjera u sebe. To je krimi priča za ljude dobrih živaca. Zahvalan sam svima koji su vjerovali u cijeli naš ta projekt. Sretan sam što je rukomet opet tamo gdje mu je mjesto. Trebao nam je taj uspjeh. Nije gotovo, ne znam kako možemo u nedjelju to istrpjeti i izdržati, ali znam da ćemo pronaći način - kaže pa objašnjava na što je konkretno ponosan:

- Na našu obranu i na činjenicu da nas Norveška nije mogla iskontrirati. To je velika pobjeda protiv Norveške koja igra jako moderan rukomet, koja je ovdje bila favorit.

'Bojao sam se bronce'

- Takav izljev emocija to je strašno, to nikad nisam doživio… Utakmica me podsjetila na neke prije, ali imati takvu mentalnu jakost, svaka čast. Demantirali su da ne možemo dovršiti utakmicu. Vratili smo se u finale nakon 10 godina. Iskreno, bojao sam se bronce, nikad nisam uspio motivirati onu Balićevu generaciju za takve utakmice. Oni su željeli igrati samo finala. I zato sam sretan, umoran.

Ostaje još nedjelja...

- Nismo još gotovi, čekamo nedjelju, spremit ćemo se, a s takvim karakterom sve je moguće.

Na kraju je dodao i šalu:

- Ej, nismo se uspjeli ovaj puta ni posvađati.

Christian Berge bio je u ulozi u kojoj smo mi bili u Parizu. Potišten je prokomentirao:

- Mi smo probleme krpali kroz turnir, jer smo ih imali jako puno uoči natjecanja. I uspjeli smo u tome i zato smo sad jako razočarani. Jednom smo pobijedili mi, jednom Hrvatska u zadnjoj sekundi. To je sport, to je život - kaže. Na kraju je rekao:

- Bilo je stotine preokreta, teško je to sve poloviti, šanse smo za pobjedu imali i mi i vi. Presudio je samo taj zadnji napad.

