'Htjeli smo igrati za Hrvatsku, ni barikade nas nisu spriječile!'

Jedan od sudionika prve povijesne utakmice koju je Hrvatska odigrala protiv SAD u Zagrebu na današnji dan 1990. godine bio je i legendarni igrač Hajduka Drago Ćelić, danas voditelj omladinskog pogona NK Poljičanin 1921, koji nam je otkrio kako je cijela operacija krenula u tajnosti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Prije nego li se znalo da će se utakmica igrati pozvao me pokojni izbornik Dražan Jerković i pitao me želim li nastupiti za reprezentaciju Hrvatske koja se tek treba oformiti i igrati prijateljski susret sa SAD u Zagrebu. Još uvijek je postojala Jugoslavija, igrala se zajednička liga, no ja sam mu odmah rekao da dolazim i da na mene može računati. Moram priznati da sam bio iznenađen što se mene sjetio, ali koliko znam u isto je vrijeme igrala i reprezentacija Jugoslavije u kojoj su igrali i neki Hrvati pa je nedostajalo igrača - prisjetio se Ćelić i dodao kako ni put do Zagreba nije išao baš glatko.

- Koliko je to bilo komplicirano vrijeme možda i najbolje oslikava da je Darka Dražića i mene službeni Hajdukov vozač Trogrlić vozio u Zagreb preko Bosne i Hercegovine zbog blokada oko Knina. ''Balvan revolucija'' je već započela i sjećam se da smo u automobilu pričali o utakmici, o tome kako će sve proći, što će biti poslije, kako će se nakon toga igrati liga...

Iako se naslućivalo da će se Jugoslavija raspasti, nije to bilo jednostavno vrijeme. Hajduk je na turneji po Australiji već skinuo petokraku s dresa i vratio povijesni hrvatski grb, dva mjeseca kasnije isto je napravio i Dinamo na turneji po Kanadi, a u zraku se osjećao duh promjena.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Na dan utakmice osjećala se velika euforija, i ponos, Maksimir je bio pun, veličanstvena atmosfera, sjajna utakmica i naša velika pobjeda. U svlačionici je pokojni izbornik Jerković održao govor, ne sjećam se više tko je pročitao pismo predsjednika Franje Tuđmana, osjećalo se veliko zajedništvo i domoljublje na tribinama i na terenu. Dogovorili smo se u svlačionici da od prve minute krenemo ozbiljno, da pokažemo kako smo pravi sportaši, jer smo bili svjesni situacije u kojoj se nalazimo i da se samo čeka neki krivi korak.

Ćeliću je ta utakmica uz neke velike Hajdukove pobjede definitivno jedna od najdražih koje je odigrao.

- Nakon te utakmice odigrao sam još protiv Ukrajine u Rijeci i Slovenije u Murskoj Soboti, no uskoro sam se, već tada kao igrač Herte ozlijedio, i više nikad nisam zaigrao za reprezentaciju. Za uspomenu sam sačuvao dres s brojem četiri, eto, prije par dana su ga supruga i kćer izvukle iz ormara i skoro su se posvađale tko će ga nositi za vrijeme utakmice Hrvatske i Mađarske na Poljudu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Dres s te utakmice čuva i Ana Gabrić, sestra Tonćija Gabrića koji je branio na Maksimiru.

- Jedan kolekcionar me kontaktirao i ponudio mi 5.000 dolara, rekla sam mu da dres nema cijenu, i da se ne trudi povećavati ponudu – otkrila nam je gospođa Ana.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata



Na utakmici je bio i umirovljeni nogometni trener Josip Jozo Pirić, koji je doputovao iz Velenja u kojem je tada živio.

- Ulaznicu mi je nabavio rođak iz Zagreba. Dan ranije bilo smo i na Trgu na otkrivanju spomenika banu Josipu Jelačiću. Eto, na stadionu je pokojni Tomislav Ivčić pjevao ''Ustani bane'', a istu smo pjesmu pjevali na Poljudu na zadnjoj domaćoj utakmici reprezentacije protiv Mađarske – prisjetio se Pirić, koji i danas čuva ulaznicu s utakmice. Imao sam brojne ponude prijatelja i kolekcionara ali ništa od toga, sačuvat ću je za uspomenu... - kazao nam je Pirić.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata