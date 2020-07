Zbog infekcije je bio u kritičnom stanju, imao je plućnu emboliju, a s 40 se opet vratio rukometu

Došlo je do tromboze vene lijeve noge i stvorio se ugrušak koji je doputovao u desno plućno krilo. Ugrušak je izazvao plućni infarkt s posljedičnim izljevom u desnom prsištu. Renato Sulić borio se za život

<p>Kiša lije ko' iz kabla. Gromada od čovjeka pretrčava <strong>prometnicu</strong>, nastojeći valjda ne pokisnuti. Šprica na sve strane pod nogama tog mišićavog tipa. Odjednom udarac. Udarac koji se prolomio Trsatom i izmamio poglede znatiželjnika iz kafića <strong>Falcon</strong>. Poglede je ubrzo zamijenio <strong>užas</strong>. Uz betonski zid između Linićeve i Šenoine ulice ostao je ležati <strong>Renato Sulić </strong>(40), tad ključni član hrvatske rukometne reprezentacije. </p><p>Hrvao se u karijeri sa strašnim pivotima poput <strong>Aguinagaldea</strong>, Sorhaindoa i ekipe, ali ništa ga nije moglo pripremiti na neočekivani "susret" s Ford Fiestom. Vozačica tog automobila naglo je zakočila, ali gume su samo proklizale. Prokleta kiša. </p><h2>Pogledajte video: Razgovor s Goranom Špremom</h2><p>Sulić je hitno prebačen u <strong>KBC Susak</strong>, a zatim u bolnicu u Ogulinu, gdje mu je koljeno operirao naš poznati ortoped<strong> Boris Nemec</strong>. Operacija je prošla dobro, Suliću je vjerojatno laknulo kad je čuo da mu nastavak karijere ne bi trebao biti upitan. Ipak, nije moglo bez komplikacija...</p><p>Došlo je do tromboze vene lijeve noge i stvorio se ugrušak koji je doputovao u desno plućno krilo. Ugrušak je izazvao plućni infarkt s posljedičnim izljevom u desnom prsištu. Embolija nije nešto s čim se želite susresti. Na sve se nadovezala infekcija, koja je dodatno zakomplicirala liječenje.</p><h2>Poziv nakon sedam godina</h2><p>Vrućica nije prolazila. Sulić je bio slab, čak u kritičnom stanju. Izgubio je nekoliko kilograma. Ipak, Sulić je i tu bitku dobio, kao i one na crti. Ne da je dobio bitku, nego je postao još bolji igrač, jedan od <strong>najboljih pivota</strong> na svijetu. Nažalost, propustio je Olimpijske igre u Ateni na kojima je Hrvatska osvojila zlatnu medalju.</p><p>U reprezentaciju se vratio 2006. na Sjetskom prvenstvu u Švedskoj, potom je nastupio na Euru u Norveškoj, a na ljeto iste godine branio je hrvatske boje u Pekingu na Olimpijskim igrama. Nakon tog turnira nestao je s radara, pričalo se o njegovoj svađi sa Zoranom Gopcem...</p><p>Pomalo paradoksalno. Sulić je tih godina potpisao za <strong>Veszprem</strong>, ponajbolji europski klub. Tamo je dodatno podigao razinu svoje igre, sazrio je kao igrač, a dobar dio hrvatskog navijačkog puka nije se mogao načuditi svakom sljedećem popisu reprezentacije. Sulića ni za lijek. A nije da ne bi dobro došao uz Vorija...</p><p>Tadašnji izbornik <strong>Željko Babić</strong> odlučio se na hrabar potez. Nakon sedam godina Suliću je uručen reprezentativni poziv, ali Riječanin se samo zahvalio, poručio da je to za njega završena priča.</p><h2>Završio na "zidu slavnih"</h2><p>Prije dvije godine potpisao je za Wislu, a i u poznim igračkim godinama odskakao je kvalitetom. Uoči korona-pauze najavio je kraj karijere po završetku sezone, novonastala situacija tu je odluku neočekivano ubrzala. Ali ne bi Sulić bio Sulić, a da vas ne iznenadi. Eto ga, osvanuo je u prostorijama RK Zameta kao novo pojačanje. Kako to?</p><p>- Vratio sam se kući, trebalo je vremena dok sam se odlučio. Tu su ljudi sa kojima sam igrao, kao što su Boris Konjuh i <strong>Vedran Babić</strong>, to su mi prijatelji. Posložio sam svoj privatni život, a ne mogu bez sporta. Na koncu sam se odlučio vratiti, ali ne da nekome uzmem minutažu jer sam sebe dokazao odavno, sada se samo potvrđujem. Bit ću mentor mlađim igračima, a došao sam i kako bih pomogao klubu da uđemo u Ligu za prvaka - kazao je Sulić, koji je dobio mjesto u dvorani na "zidu slavnih".</p><p>- Ovo je najveće pojačanje, ne samo u riječkom, nego i u hrvatskom rukometu u posljednjih desetak godina - zadovoljno je konstatirao direktor Zameta <strong>Vedran Babić </strong>pa dodao:</p><p>- Ovaj povratak Renata je samo novi dokaz kako je klubu stalo do njegovih bivših igrača, osvajača odličja na najvećim natjecanjima.</p>